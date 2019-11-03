Украина

Обрушатся дожди и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде

В воскресенье, 3 ноября, в Украине ожидаются сильные порывы ветра (штормовое предупреждение «желтого» уровня) — до 15−20 метров в секунду, однако немного потеплеет. Как сообщила ранее синоптик Наталья Диденко, потепление в Украину принесет южный ветер.

Кроме того, в Украину возвращаются дожди — они распространятся практически на всю территорию страны, кроме южных и восточных регионов.

Средняя температура воздуха днем в воскресенье составит 10−11 градусов (в Закарпатье сохранятся комфортные 13−15 градусов, а на севере температура не превысит 7−9 градусов выше нуля).

В Киеве также ожидается дождь, причем как днем, так и ночью. Температура воздуха составит 9−11 градусов выше нуля.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, когда в Украину придут первые устойчивые морозы, и похолодает до -11 градусов.

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