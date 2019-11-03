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В центре Кривого Рога авто разорвало после столкновения со столбом: фото с места жуткой аварии
В Кривом Роге в ночь на 3 ноября произошло резонансное ДТП с пострадавшими. Прямо в центре города — на проспекте Мира — легковое авто влетело в столб. Напомним, в сентябре в Кривом Роге при столкновении двух иномарок погибли три человека.
Предварительно, в ночном ДТП 3 ноября пострадал водитель легковушки и трое его пассажиров.
По информации пресс-службы Криворожского отдела полиции, Mazda двигалась с площади Освобождения в сторону 95-го квартала. По неизвестной причине возле сквера Героев авто врезалось в столб, и его буквально разорвало на части.
Дерево и фонарный столб были полностью снесены, а водителя и трех пассажиров экстренно госпитализировали.
Местное интернет-издание «Первый городской» опубликовало фото с места ДТП.
На месте ДТП, утро 3 ноября
Напомним, в конце октября практически аналогичное ДТП произошло в Киеве — в районе Воздухофлотского моста BMW престижная иномарка врезалась в столб и сгорела дотла.
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