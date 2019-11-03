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Под Одессой убили 14-летнюю девочку: первые детали трагедии (видео)
Утром в воскресенье, 3 ноября, на территории Лиманского района Одесской области (один из наиболее близко расположенных районов к областному центру) обнаружено тело 14-летней Дарины Д.
Как стало известно «ФАКТАМ», тело девушки с явными следами насильственной смерти нашли в лесополосе волонтеры, занимавшиеся розыском пропавшей.
О том, что дочь днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась домой, накануне (в субботу вечером) в полицию заявила мать девочки.
На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление передвижения Дарины, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была в субботу, 2 ноября.
«По словам отдыхавших в месте с Дариной за пределами города, девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные ребята разъехалась по домам», — рассказали в полиции.
Отмечается, что полиция уже установила личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла из компании. Проводятся мероприятия по его розыску.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе нашли повешенной на улице 13-летнюю девочку.
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