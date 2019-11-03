Свитолина остановилась в шаге от второго подряд триумфа на итоговом турнире (фото, видео)

Спорт

В воскресенье, 3 ноября, в китайском Шэньчжене определилась победительница итогового турнира года WTA Finals с призовым фондом 14 млн долларов. К сожалению, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла второй год подряд подняться на вершину.

В решающей битве 25-летняя одесситка сошлась с лидером мирового рейтинга, триумфатором «Ролан Гаррос"-2019 23-летней австралийкой Эшли Барти, которую Элина раньше побеждала во всех пяти очных дуэлях. В 2017 году Свитолина одолела оппонентку в матче Кубка федераций Украина — Австралия — 4:6, 6:1, 6:2, на Уимблдоне — 7:5,7:6 (8) и на турнире в Пекине — 6:4, 6:2, в 2018-м на состязаниях в Майями — 7:5, 6:4 и в 2019-м на турнире в Индиан-Уэллсе — 7:6 (8), 5:7, 6:4.

К слову, если Элина играла в Шэньчжене свой первый в 2019 году финал, то австралийка, уже гарантировавшая себе титул первой ракетки мира по итогам года, — шестой (Барти выиграла трофеи в Майями, Париже и Бирмингеме).

В первой партии соперницы долгое время уверенно брали свои подачи, пока Элина не отдала австралийке 10-й гейм, а с ней и сет — 4:6.

Во втором сете Свитолина повела — 2:1, но тут же Барти на подаче украинки выровняла положение и в итоге довела дело до победы в партии, матче и турнире — 6:3. Не день Элины.

В поединке с австралийкой украинка, к сожалению, прервала свою впечатляющую 10-матчевую победную серию на итоговых турнирах. Выход в финал в Китае принес Свитолиной 2,4 млн долларов (Барти заработала 4,42 млн в американской валюте). А если учесть, что ранее Элина в 2019 году пополнила свой банковский счет еще на 3,2 млн долларов, то сезон у одесситки получился очень даже урожайным. Теперь можно и отдохнуть…

Элина Свитолина и Эшли Барти во время церемонии награждения

Добавим, что уходящий год Элина Свитолина завершит на шестой строке мирового рейтинга.

Ранее «ФАКТЫ» провели онлайн-видеотрансляцию поединка Свитолина — Барти.

Фото wtatennis.com



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