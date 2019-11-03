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Происшествия

От удара «Волгу» разорвало на части: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП в Киеве

15:16 3 ноября 2019 654
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Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве на улице Заболотного, 174, утром 3 ноября случилось страшное ДТП. Авария не только унесла жизнь человека, но и на несколько часов практически заблокировала движение транспорта по обычно оживленной магистрали.

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Пока что известно, что около 9.30 напротив АЗС в Голосеевском районе столкнулась «Волга» и паркетник SsangYong. Кто из водителей в каком направлении ехал, уточняется. По одной из версий, «Волга» то ли при развороте, то ли потеряв управление, оказалась на «встречке».

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Мощный удар буквально разорвал автомобиль: двигатель «ГАЗ-3110» отделился от салона, части машины разбросало в разные стороны.

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На место происшествия были вызваны спасатели. Водитель «Волги» выжил и госпитализирован, а вот пассажирка — женщина примерно 30−35 лет — погибла.

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В «корейце» при ДТП пострадали водитель и три пассажира. Травмы пострадавших и обстоятельства ЧП устанавливаются. Начато расследование. Водителю, виновному в смертельном ДТП, грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 29 октября на Столичном шоссе в Киеве случилось крупное ДТП с участием фуры, КамАЗа и полицейской машины, а в Соломенской районе BMW влетела в столб и сгорела.

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