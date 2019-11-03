Шоу-бизнес

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова, будучи беременной, могла потерять ребенка. На третьем месяце, еще не зная о своем «интересном положении», певица решилась на операцию на груди. Маммопластика проходила под общим наркозом, который крайне не рекомендуют на ранних сроках беременности.

В программе «Світське життя» Миша Романова поделилась своим печальным опытом, чтобы предостеречь женщин, планирующих операцию по изменению формы груди.

«Эта история вообще могла закончиться трагически… Я пришла к очень известному врачу в очень известную клинику. Как это принято, мне сделали все необходимые анализы, чтобы убедиться, что меня можно допустить к операции. Через несколько недель после операции я поняла, что беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности! В тот момент у меня просто не укладывалось в голове, как это возможно!» — призналась Романовf.

«Конечно, я поехала в клинику и увидела врача, у которого дрожали руки … А врач-анестезиолог просто начал меня утешать и говорить, что нет ничего страшного… Анализы, по-видимому, не проверили или врачи подумали: не терять же нам 6000 евро перед Новым годом?!»… Слава Богу, что с моим сыном все хорошо, и мне просто повезло!" - рассказала певица.

Поделившись пережитым, Миша Романова надеется, что после ее рассказа женщины будут более тщательно выбирать врачей: «Хочу предупредить всех женщин с такими же намерениями, как у меня, не доверять врачам на 100%, потому что никто не застрахован от халатности».

Напомним, весной 2018 года Миша Романова покинула группу «ВИА Гра». В 2019 году экс-«ВИА Гра» решила сосредоточиться на сольной карьере и выпустила провокационный клип.

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