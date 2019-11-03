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Шоу-бизнес

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

16:50 3 ноября 2019 1075
эвелин польна
Инф. «ФАКТОВ»

В семье известной российской певицы экс-солистки «Гости из будущего» Евы Польны случилась трагедия: в реанимацию попала дочь певицы. 14-летняя Эвелин после тяжелого приступа астмы была госпитализирована и сейчас в больнице в критическом состоянии.

По информации Telegram-канала Baza, дочь Польны находится в одной из клиник Московской области. Сначала семья вызвала к девочке бригаду «скорой помощи», но врачи не смогли купировать приступ на месте и настояли на госпитализации.

Отцом Эвелин является певец Денис Клявер, бывший участник группы «Чай вдвоем». Свою старшую дочь Эвелин Ева Польна родила в 2005 году. В 2007 году Польна еще раз стала матерью — у певицы родилась дочка Амалия.

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