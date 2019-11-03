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Родные подозреваемых в убийстве Гандзюк получали деньги за молчание: выяснились подробности
Расследуя дело об убийстве Екатерины Гандзюк, в СБУ пришли к выводу, что родные подозреваемых в преступлении получали деньги за молчание. Средства поступали по указке предполагаемого организатора нападения.
По информации первого замначальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, уже собраны доказательства, что средства могли выделяться по команде Алексея Левина. В настоящий момент такое финансирование приостановлено. Об этом сообщает «Громадське».
Напомним, Алексея Левина следствие рассматривает как одного из возможных организаторов нападения на Гандзюк. Подозреваемый объявлен в международный розыск. Основным мотивом убийства следствие считает деятельность Гандзюк по расследованию поджогов леса и хищения бюджетных средств.
Тем временем пятерым причастным к делу Гандзюк уже вынесены приговоры. Обвиняемые в ходе судебного процесса признали вину.
Гандзюк облили кислотой утром 31 июля 2018 года. Спустя четыре месяца, 4 ноября 2018 года, пострадавшая скончалась из-за отказа важнейших органов (полиорганной недостаточности).
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