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Горбатюк рассказал о желании Богдана прекратить расследования дел Майдана и преступлений Януковича
Глава президентского Офиса Андрей Богдан выступал за прекращение расследований убийств на Майдане, а также за закрытие дел против окружения Виктора Януковича. Об этом заявил бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Горбатюк в интервью телеканалу «Прямой» поделился впечатлениями от своей встречи с президентом Зеленским и главой ОП Богданом. Как утверждает Горбатюк, Богдан открыто заявил, что в дальнейших расследованиях нет необходимости.
«Все было хорошо, пока не пришел Богдан… Говорит: не надо расследовать. Все уже расследовано: и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать», — заявил Горбатюк.
Точно такого же мнения Богдан был о проводимом Генпрокуратурой расследовании по поводу экономических преступлений окружения Януковича. «Говорит: какие экономические преступления, о чем вы рассказываете? И сменил тему», — рассказал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ.
Напомним, в Генпрокуратуре до смены руководства в августе 2019 года расследовалось дело о преступных экономических схемах окружения Януковича и дела об убийствах в период массовых акций на Майдане в Киеве в 2014 году.
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