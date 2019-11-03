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Политика

Горбатюк рассказал о желании Богдана прекратить расследования дел Майдана и преступлений Януковича

19:38 3 ноября 2019 61
майдан
Инф. «ФАКТОВ»

Глава президентского Офиса Андрей Богдан выступал за прекращение расследований убийств на Майдане, а также за закрытие дел против окружения Виктора Януковича. Об этом заявил бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Горбатюк в интервью телеканалу «Прямой» поделился впечатлениями от своей встречи с президентом Зеленским и главой ОП Богданом. Как утверждает Горбатюк, Богдан открыто заявил, что в дальнейших расследованиях нет необходимости.

«Все было хорошо, пока не пришел Богдан… Говорит: не надо расследовать. Все уже расследовано: и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать», — заявил Горбатюк.

Точно такого же мнения Богдан был о проводимом Генпрокуратурой расследовании по поводу экономических преступлений окружения Януковича. «Говорит: какие экономические преступления, о чем вы рассказываете? И сменил тему», — рассказал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ.

Напомним, в Генпрокуратуре до смены руководства в августе 2019 года расследовалось дело о преступных экономических схемах окружения Януковича и дела об убийствах в период массовых акций на Майдане в Киеве в 2014 году.

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