Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 7 ноября, киевское «Динамо» на стадионе «Паркен» в столице Дании проведет поединок группового турнира Лиги Европы против местного «Копенгагена». Подопечные Алексея Михайличенко и норвежца Столе Сольбаккена, после ничьей в Киеве (1:1) набравшие по пять очков, лидируют в группе В (у «Мальме» — четыре пункта, у «Лугано» — один).

Напомним, что динамовцы в группе также победили дома шведов (1:0) и сыграли вничью на поле швейцарцев (0:0), а чемпион Дании одолел в Копенгагене «Лугано» (1:0) и увез очко со стадиона «Мальме» (1:1).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «КОПЕНГАГЕН» — «ДИНАМО»

После первой игры украинцев и датчан в Киеве команды провели по три встречи на внутренней арене. Динамовцы успели в рамках чемпионата Украины упустить победу в домашнем противостоянии с «Карпатами» (1:1) и разгромили на «Олимпийском» «Львов» (4:0), по-прежнему отставая от «Шахтера» на 10 очков. Кроме того, команда Михайличенко в суперматче с двумя удалениями и овертаймом выбили чемпиона страны из розыгрыша Кубка Украины (2:1).

В свою очередь, «Копенгаген» отпраздновал две победы в чемпионате Дании, обыграв в гостях «Орхус» — 2:1 (Н'Дойе, 17, 51 — Торстейнссон, 56) и разгромив дома «Сендерюск», за который с 81-й минуты играл украинский форвард Артем Довбик, — 3:0 (Биль, 18, с пенальти, Сантос, 63, с пенальти, Сотириу, 86). После 15 туров отставание команды Сольбаккена от лидирующего «Мидтьюлланда» по-прежнему составляет четыре очка.

Кроме того, «Копенгаген» на прошлой неделе уверенно пробился в следующий раунд Кубка Дании, разгромив в родных стенах в рамках 1/8 финала «Нордшелланд» — 4:1 (Бендтнер, 24, Дарами, 66, 75, Сотириу, 68 — Рассмуссен, 2).

Отметим, что команда Сольбаккена в нынешнем сезоне на родном «Паркене» не проиграла ни одного из 11 проведенных поединков во всех турнирах — девять побед и две ничьи (разница мячей — 25:7).

В прямой трансляции матч «Копенгаген» — «Динамо» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 7 ноября в 19:55. Перед поединком, начиная с 19:00, эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» обсудят предстоящую дуэль на «Паркене», а после окончания еще одной встречи игрового дня «Александрия» — «Сент-Этьен» (примерно в 23:55) подведут итоги «украинского» дня в Лиге Европы. Также в прямом эфире поединок в Копенгагене покажет канал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают небольшое предпочтение чемпиону Дании. К примеру, контора 1xBet ставки на выигрыш подопечных Михайличенко принимает с коэффициентом 3,16, на ничью — 3,3, на победу «Копенгагена» — 2,47.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперник «Динамо» в Лиге Европы «Лугано» уволил главного тренера.

Фото ФК «Динамо»



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