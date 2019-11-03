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«При срочной необходимости»: в Кремле заявили о готовности Путина к встрече в «нормандском формате»
В России продолжают кормить обещаниями по поводу будущей встречи по Донбассу в нормандском формате (РФ, Украина, Франция, Германия). Кремль, как и раньше, заверяет, что встреча обязательно будет, но никаких дат при этом не называет.
Прогресс в диалоге не чувствуется, даже после выполнения Украиной требования об отведении сил в Золотом. Пресс-секретарь Путина, комментируя будущие «нормандские переговоры», выбирал максимально неконкретные формулировки. По словам Дмитрия Пескова, Путин ждет появления подходящих условий.
«Он ждет результатов подготовки… Ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости», — заявил Песков в эфире российского телевидения.
Напомним, ранее Путин намекал, что украинскому президенту нужно продолжать отводить силы от линии разграничения на Донбассе, как это было сделано в Станице Луганской и Золотом. А встреча в «нормандском формате» по Донбассу состоится лишь тогда, когда будет хорошо подготовлена.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!