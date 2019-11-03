Спорт

Состоявшийся в воскресенье, 3 ноября, поединок английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» — 1:1 (хозяева спаслись от поражения на 97-й минуте) — был омрачен страшной травмой, которую получил 26-летний португальский полузащитник хозяев поля Андре Гомеш.

На 78-й минуте поединка корейский форвард гостей Сон Хын Мин пытался в подкате отобрать мяч у игрока ливерпульского клуба, и тот, прежде, чем рухнуть на газон, столкнулся еще и с защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье. В результате голеностопный сустав Андре Гомеша вывернулся (судя по всему, тяжелый перелом), а сам пострадавший орал от боли.

Увидев серьезность травмы, которую получил соперник, Сон, «награжденный» арбитром красной карточкой, расплакался прямо на поле, а еще один участник эпизода Орье стал молиться. Ивуарийца в шоковом состоянии вскоре заменили.

В итоге Андре Гомеш покинул поле на носилках и был срочно госпитализирован.

«Футболист доставлен в больницу. Наш медицинский штаб контролирует ситуацию. Скоро появится информация о его состоянии. Мы будем ждать до того момента, пока что-то прояснится», — заявил после игры главный тренер «Эвертона» Марку Силва.

«Нам очень жаль. Это была действительно плохая ситуация. Мы шлем наши наилучшие пожелания Андре. Футбол не важен, важен игрок. Чувства изменились в тот момент. Сон был опустошен, но сейчас ему лучше. Игроки „Эвертона“ пришли в раздевалку, чтобы утешить его. Этот момент омрачил нам сознание. Действие было очень, очень, очень ужасным. Мы все сожалеем о случившемся, я хочу передать Андре и его семье наилучшие пожелания», — цитирует наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино издание The Sun.

Кстати, вскоре после финального свистка известный в прошлом футболист Джейми Каррагер в эфире Sky Sports сказал, что в травме Гомеша не виноваты ни Орье, ни Сон. Дескать, португалец просто неудачно приземлился на газон: «Это не красная карточка. Сон просто пытался остановить его, и нога Гомеша запуталась. Орье тоже поучаствовал в эпизоде, но никто из игроков не виноват»,— заявил Джейми Каррагер.

Отметим, что Андре Гомеш — обладатель «золота» чемпионата Европы в составе сборной Португалии. В футболке «Бенфики» он стал чемпионом Португалии, а в составе «Барселоны», которая заплатила за его переход «Валенсии» 35 млн евро, выиграл чемпионат, Кубок Испании (дважды) и Суперкубок страны. Кстати, три недели назад Андре Гомеш был в запасе гостей в матче отбора Евро-2020 Украина — Португалия (2:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист с переломом 10 минут корчился от боли в «скорой», пока водитель заполнял бумаги.

Фото Getty Images, Twitter



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