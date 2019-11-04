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Одиннадцатый эфир "Танців з зірками" покинула самая сильная танцовщица проекта
В одиннадцатом эфире популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») за главный приз продолжили борьбу шесть пар. Напомним, прошлое воскресенье шоу покинула самая сексуальная пара сезона Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Очередной выпуск прошел под темой «Возвращение героев» — вместе с участниками на паркет вышли звезды прошедших сезонов: Иракли Макацария, Мишель Андраде, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин, Павел Вишняков и Руслан Сеничкин.
По результатам судейского голосования высший балл — 40 — получили Ксения Мишина и Евгений Кот, наименьший — 29 — Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.
Перед оглашением результатов голосования зрителей, на паркет вышла легендарная пара — Наталья Могилевская и Влад Яма. После исполнения новой песни «Покохала», Наталья призналась, что встретила «свое сердце».
- Сейчас этого человека нет в зале, он далеко, — сказала Наталья. — Но я жду тебя и люблю. Главное в жизни уже произошло — мы встретились.
В «зону риска» попали пары — Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. «За жизнь» они танцевали джайв.
- Такой битвы у нас еще не было, — сказала Тина Кароль.
Григорий Чапкис проголосовал за пару Ризатдиновой. Отдали свои голоса Анне Екатерина Кухар, Франциско Гомес и Влад Яма.
Паркет покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко.
— Спасибо команде шоу, — сказал Алексей. — Надо верить в свои мечты и не бояться нового.
- Спасибо зрителям за наши одиннадцать танцев, — Алена не сдерживала слез. — Хореографы, которые все время с парами, вы — крутые!
- Впереди зрителей ожидают одни из самых ярких выступлений, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Заводюк. — Этот сезон получился неожиданным и очень ярким. Но главная интрига — кто же станет финалистами — все еще не раскрыта.
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