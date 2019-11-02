Шоу-бизнес

Юлия Сахневич: «То, что я сделала с Даниэлем, мог заметить только профессионал» (фото)

Десятый эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») покинула самая сексуальная пара сезона — Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Это стало неожиданностью для зрителей и самих участников шоу. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известная танцовщица рассказала о самой сложной поддержке сезона, страхах Даниэля и назвала своего фаворита.

— Юля, ваша пара была среди фаворитов проекта. Чувствуете обиду из-за того, что пришлось покинуть паркет?

— На самом деле, я не знаю, почему так произошло и мы покинули шоу. Но есть зрительское голосование, и от него многое зависит. Знаю, что за нас голосовали, но, как видим, исход таков. Обиды нет — просто чувствую большую усталость. Единственное, что я пыталась сделать в первую неделю после проекта, — выспаться, чтобы немного прийти в себя и восстановить силы.

— Какой режим у вас был все эти два с лишним месяца?

— Мы репетировали почти три месяца. Режим был фактически нон-стоп. Помимо «Танцев» у меня был еще один проект, и я проводила в репетиционных залах время с 10 утра до 12 ночи. По сути все это занимало весь день — никакой личной жизни, нормального сна, питания. Все на бегу.

— Но вы ведь понимали, что вас ожидает на проекте?!

— Конечно, я прекрасно знала, на что иду и что меня ждет.

— И тем не менее согласились.

— Танцы — моя профессия, я занимаюсь хореографией с самого детства, это мое любимое дело. Своего рода, фанатизм, ради которого приходится многим жертвовать. Но когда ты понимаешь, что приносишь людям удовольствие и праздник, все отходит на задний план. Наверное, энергетически это меня и держало все время. Самое главное, что мы с Даниэлем подарили зрителям радость. Наши маленькие истории на проекте были прожиты и исполнены с какой-то важной мыслью. Я все время настаивала, что мы не можем танцевать пустые танцы — в каждом был смысл, то, что цепляло людей. Наверное, поэтому нашу пару и полюбили.

— Вас называли одной из самых сексуальных пар.

— Думаю, мы были одной из самых трудолюбивых пар.

— Было видно, что Салему очень хотелось дойти до финала.

— Конечно, ему хотелось! Он чем-то похож со мной по характеру: если за что-то берется — должен довести дело до конца. Мы прекрасно понимали: если хотим иметь классный результат — должны идти к нему несмотря ни на что.

— Даниэль рассказывал, что вы были достаточно строгим тренером.

— Да, я такая. Меня так воспитывали, потом так же я воспитывала своих учеников, студентов. Когда в хореографии есть «ежовые рукавицы», они очень хорошо дисциплинируют.

— В каком физическом состоянии вам достался партнер?

— Даниэль вообще не танцевал и не двигался. Я уже молчу о том, что он даже не мог повернуться. Не было понятия о взаимодействии со своим телом. Но результат его трудов видели все, и он радовал меня. Это ведь и моя победа — научить человека за два месяца танцевать так, словно он делает это минимум десять лет.

— Что давалось Даниэлю сложнее всего?

— Все давалось сложно, но чем больше времени мы посвящали тренировкам, тем у него лучше получалось. Был момент, когда я поняла, что Даниэлю тяжело работать перед зеркалом. Когда он себя не видел, его было проще «собрать». Как конструктор.

— Вам было страшно доверять Даниэлю сложные поддержки?

— Нет, потому что, когда мы пробовали новые сложные элементы, я всегда просила, чтобы кто-то со стороны нас контролировал, подстраховывал. Помню, во время эфиров у нас был единственный момент на румбе: во время поддержки у Даниэля «вылетело» плечо. Я поняла это, когда он начал меня поднимать — его плечо просто не встало на место. Тогда я просто помогла ему сама дожать — уперлась ногой в грудную клетку. Но это был момент, который мог заметить только профессионал.

— Помню, когда в минувшем сезоне вы танцевали в паре с Павлом Вишняковым, у вас тоже была неудачная поддержка!

— Да, когда из-за очень плотного узкого корсета я не смогла провернуться вокруг шеи Павла. Этот случай стал для меня наукой на будущее.

— Было предчувствие, что вы можете покинуть десятый эфир?

— Наверное, после девятого эфира, когда мы станцевали танец «за жизнь», это нас поставило в реальность, когда понимаешь, что можешь в любой момент уйти из шоу. Поэтому наша задача была не расклеиться, а собраться и просто быть готовым ко всему.

— Вы танцевали «за жизнь» вместе с парой Лены Кравец.

— Честно говоря, я не думала, что именно мы покинем шоу. Но решение было таково…

— После десятого эфира многие обсуждают обморок Анны Ризатдиновой. Так он был или нет?

— Знаете, танцевать на пуантах — это безумно тяжело. И научиться за неделю стоять на пуантах, в узком корсете, в котором танцуют балерины, — еще сложнее. Знаю, потому что сама танцевала на пуантах. И это обычная история, когда танцовщицы падают в обморок, потому что энергетическая отдача на пуантах очень большая. Не думаю, что Аня сыграла и воспользовалась каким-то моментом.

— Просто по комментариям судей, не всегда понимаешь сложность танца.

— Признаюсь, часто, выходя после номера к судьям, мы даже четко не слышали их комментарии. Просто в это время был такой прилив адреналина! Ты стоял и сам анализировал: это сделал, а тут не попал.

— Кто, на ваш взгляд, достоин финала?

— Думаю, в финале точно будет Аня Ризатдинова и Ксения Мишина. Возможно, их компанию разбавит Вова Остапчук. Но лично я болею за Аню. Просто вижу, сколько труда она вкладывает в занятия. Чтобы ни говорили, гимнасткам очень тяжело «собрать» свое тело из-за перерастянутости мышц. Иногда даже проще научить двигаться того, кто никогда не танцевал, чем человека, у которого совсем другое строение тела.

О том, чем запомнился зрителям юбилейный, 10-й, прямой эфир шоу, читайте здесь.

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