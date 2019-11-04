MARUV получила музыкальную премию MTV EMA как лучшая российская певица (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA. Красочное шоу собрало множество знаменитостей. В частности, среди почетных гостей присутствовали звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус, испанская актриса Пас Вега, пуэрто-риканская супермодель Джоан Смоллс и многие другие.

MARUV на красной дорожке в Севилье

Многих украинских поклонников поп-музыки, мягко говоря, удивил тот факт, что в номинации «Лучший российский исполнитель» была представлена MARUV. Она же и получила в итоге премию MTV. Певица лично приехала в Севилью за ней.

Бекки Джи (в центре)

Ведущей церемонии в этом году была американская поп-звезда Бекки Джи. 22-летняя уроженка Калифорнии (настоящее имя Ребекка Мари Гомес) сменила за вечер с десяток нарядов — один смелее другого.

Дуа Липа на сцене

Анвар Хадид и Дуа Липа

Наиболее яркими выступлениями на MTV EMA 2019 западная пресса назвала номера британской певицы Дуа Липы и американки Холси (настоящее имя Эшли Николетт Франджипани). Дуа Липа была замечена затем в специальной ложе с американским манекенщиком Анваром Хадидом. 20-летний молодой человек является родным братом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид. Несмотря на юный возраст, Анвар успел завоевать репутацию одного из главных сердцеедов. У него были романы с актрисой Николой Пельтц и самый высокооплачиваемой моделью в мире Кендалл Дженнер, которая дружит с его сестрами. Дуа Липа старше Хадида на четыре года.

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Криштиану Роналду был в прекрасном настроении

Роналду и его невеста

Рок-группа Green Day

Green Day сразу решили отпраздновать победу

Номер Холси был назван одним из самых ярких выступлений на церемонии

Обладателями MTV EMA 2019 в главных категориях в итоге стали Холси (лучший поп-исполнитель и лучший look), Тейлор Свифт (лучший американский исполнитель и лучший видеоклип ME!), Шон Мендес (лучший исполнитель), Билли Айлиш (лучшая песня — bad guy и лучший дебют), группа Green Day (лучший рок-исполнитель), Ники Минаж (лучший хип-хоп исполнитель).

Фото Getty Images

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