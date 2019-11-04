Шоу-бизнес

В воскресенье, 3 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир «Танців з зірками» («1+1»). Он прошел под темой «Возвращение героев». Одним из главных сюрпризов вечера стало возвращение победительницы и легенды проекта — певицы Натальи Могилевской, которая вышла на паркет вместе с судьей шоу Владом Ямой. В эфире появилась и ведущая программы «ЖВЛ», участница «Танців з зірками» — певица TAYANNA, которая покинула шоу во время второго прямого эфира.

В борьбу за главный приз вступили шесть пар. Каждая вышла на паркет вместе со звездой, которая участвовала в прошлых сезонах проекта. Приглашенные герои не просто станцевали с нынешними участниками, но и приняли участие в постановке номеров.

Открыло вечер выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко вместе с актером театра и кино, одним из фаворитов прошлого сезона Павлом Вишняковым.

— Я Джокер этого проекта, — уверенно сказал Алексей. — Уничтожу всех своих конкурентов. В этом проекте должен победить я!

В пасодобле трио воплотило известную историю из оперы Кармен.

- Вы, Алексей, передали характер Испании, — начал комментарии судей Григорий Чапкис. — Я удовлетворен.

- Лав-лав-лав! — воскликнул Франиско Гомес. — Вы до недавнего времени ползли как черепашка, но Павел вам придал такого огня! Это было прекрасное выступление.

А вот от Екатерины Кухар Алексей получила черную розу, как признание того, что она не видит пару в финале.

— Я посоветовал бы вам больше разгибать колени, — заметил Влад Яма.

Пары на балконе поддерживала популярная телеведущая Регина Тодоренко.

Григорий Чапкис и Франциско Гомес поставили паре «десятки». Екатерина Кухар — «восемь», Влад Яма — «девятку». Общий балл 37.

Юмористка Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар танцевали вместе с ведущим «Сніданок з 1+1» Русланом Сеничкиным. Кстати, пара Виктории и Дмитрия еще ни разу не была «в номинации».

— Надо работать над техникой, — прокомментировал самбу пары Франиско Гомес. — Ваши ножки, Вика, еще дрожат.

- Виктория, вы — очаровательны, — признал Григорий Чапкис. — Но испанского темперамента у вас не хватает. Поэтому я решил вас наказать — мы едем вместе в Бразилию на карнавал!

- Я тоже хочу быть наказана, — обратилась к Чапкису Кухар. — Вика, я так и не поняла — это был юмористический номер?

Екатерина Кухар дала паре черную розу.

— Достаточно ли вашего танца для одиннадцатого эфира? — размышлял Влад Яма. — Думаю, нет.

Судьи поставили паре 29 баллов.

К самой драматичной паре проекта Ксении Мишиной и Жени Кота присоединилась украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Во втором сезоне именно Мишель танцевала с Женей.

— Я хочу стать музой для Евгения, — призналась Ксения. — Мечтаю, чтобы он выиграл в проекте.

Страстное танго трио вызвало восторг зрителей и одобрение судей.

— Вы были такими, какими хотел бы видеть вас всегда, — сказал Франциско и добавил. — Лав-лав-лав!

- Несмотря на то, что техники у вас еще не хватает, но служебный роман с Котом заслуживает красной розы, — призналась Екатерина Кухар, вручая Ксении цветок.

— Все хорошо, но мне было маловато танго, — заметил Григорий Чапкис.

— А я за то, чтобы тут мы смотрели как можно больше экспериментов, — возразил Влад Яма. — Это было горячо и страстно.

Судьи поставили паре наивысший балл — 40!

На паркет вышла певица TAYANNA с новым хитом «До мами».

К Владимиру Остапчуку и Илоне Гвоздевой присоединился Игорь Ласточкин, в паре с которым Илона победила в прошлом году. С помощью диско Владимир пытался доказать всем, что справедливо остался в шоу, несмотря на то, что в прошлом эфире получил низкие баллы от судей. На паркете осуществилась и большая мечта шоумена.

— В этом эфире у нас очень крутой зажигательный номер, — рассказал «ФАКТАМ» накануне выступления Владимир Остапчук. — Сбылась моя мечта и я стал ведущим вечернего шоу, хоть и на пару минут. Поэтому в нашей постановке я чувствую себя максимально органично и просто стараюсь кайфовать от танца. Я рад, что мы танцуем с Игорем Ласточкиным. Мы быстро нашли общий язык, думаю, с этим нам помог юмор, а у Игоря с этим никогда проблем не было. Вообще, Ласточкин — крутой танцор и я понимаю, почему именно он стал победителем. Надеюсь, что танец с ним принесёт нам удачу. Ведь говорят, если станцуешь с победителем предыдущего сезона — шансы выиграть в шоу увеличиваются.

— Ты настолько хотел танцевать, что захлестывал темперамент, — сказал Григорий Чапкис, обращаясь к Владимиру. — Молодец!

— Вы зажгли паркет! — признала Екатерина Кухар, отдавая Остапчуку красную розу. — Я нарекаю вас главным Холостяком страны.

— Вы должны подтянуть технику, — заметил Франциско Гомес.

— Было ярко и ритмично, — Влад Яма был в восторге. — Диско — это ваш танец!

Судьи поставили паре 37 баллов. «Десятки» дали Екатерина Кухар и Влад Яма.

К самой техничной паре проекта Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову присоединился грузинский бизнесмен, ведущий Иракли Макацария. Его с Яной Заяц называли одними из самых горячих участников прошлого года.

Известно, что на прошлом эфире, после выступления, от перенапряжения, Анна упала в обморок.

— Я — спортсменка и отличница и привыкла все доводить до конца, — сказала Анна, вспоминая минувшее выступление на пуантах.

Трио воплотили на паркете зажигательное ча-ча-ча под хит «Senorita», рассказав историю о том, как два мужчины одновременно соревнуются за внимание девушки.

— Были три ошибки, — сказал Франциско. — Вам нельзя допускать промахов. Надо просто успокоить нервы и все будет хорошо!

— Мне не хватило ча-ча-ча, — признал Чапкис.

— Хочу вас пожурить за технику, — Екатерина Кухар подарила красную розу. — Но блестящий ритм и ваши лучшие ноги этого проекта, сделали все дело.

— Техника немного отступила на второй план, — заметил Влад Яма. — Сегодня Ксения Мишина станцевала лучше.

Эксклюзивно для «ФАКТОВ» Анна рассказала, как проходили репетиции их тройки.

— У нас было отличное настроение, мы часто шутили и веселились во время тренировок, но не забывали о работе и прорабатывали каждое движение пока не доводили до совершенства, — призналась Анна. — Делать поддержки было очень легко, я чувствовала, что могу доверять Иракли так же, как и Саше, они оба сильные и мужественные.

— Бывало, что за вами ухаживали сразу двое мужчин?

- Бывало и так, что за мной ухаживали одновременно несколько поклонников. Но у меня никогда не было отношений сразу с двумя мужчинами. Это полностью противоречит моим принципам. Для меня верность и доверие — основа отношений. Это тот фундамент, без которого невозможно построить прочные длительные отношения.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец и Макс Леонов показали танец, который Елене дается труднее всего — сальсу. Помогал паре юморист и тренер «Лиги Смеха» Юрий Ткач.

— Мне понравилось, — признался Франциско. — Юра всех нас зажег, вы выполнили все прекрасно.

— Я почувствовал, что тебе понравилось, — сказал Влад, обращаясь к Елене. — Было ярко!

— Это было одно из ваших лучших выступлений, — признала Екатерина Кухар, отдавая Кравец красную розу.

— В сальсе главное — плетение рук, — сказал Григорий Чапкис. — Но у вас этого не хватало.

Судьи поставили паре 38 баллов.

По сумме судейского голосования наивысший балл получили Ксения Мишина и Евгений Кот — 40 баллов, наименьший — Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар — 29.

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на паркет вышла легендарная пара — Наталья Могилевская и Влад Яма.

- Признаюсь, я немного ее боялся, — сказал Влад, вспоминая первый сезон проекта. — Был ли у меня с Наташей роман? Да, конечно, был. Я готов покинуть свое судейское кресло только ради нее.

- Если у меня был роман на паркете, то это с первым моим судьей — Григорием Чапкисом, — призналась Наталья и исполнила свою новую песню «Покохала».

— Я встретила свое сердце, — Наталья не сдерживала чувств. — Его нет в зале, он очень далеко. Но знай, я жду тебя и люблю. Самое главное в жизни то, что мы встретились.

По результатам зрительского голосования в «зоне риска» оказались пары Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. «За жизнь» они танцевали зажигательный джайв.

Все судьи отдали свои голоса паре Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко покинули проект.

— Надо верить в свои мечты и не бояться нового, — сказал, прощаясь Алексей и поблагодарил зрителей и партнершу.

— Спасибо зрителям за наши одиннадцать танцев, — Алена не сдерживала слез. — И хореографам, которые были постоянно с парами! Вы — крутые!

Напомним, в десятом эфире проект неожиданно покинул фаворит шоу Даниэль Салем.

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