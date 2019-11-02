4 ноября 2019

Не от хорошей, ой, отнюдь не от хорошей жизни был изобретён первый в мире кассовый аппарат. Случилось это ровно 140 лет назад, 4 ноября 1879 года, в американском городе Дейтон, штат Огайо. Хозяин маленького кафе Джеймс Ритти начал замечать какие-то странные вещи, происходившие в его заведении. Зал кафе был постоянно забит посетителями, у кассы порой даже выстраивалась очередь, а прибыли дело почти не приносило. Как выяснилось, причиной такого вопиющего безобразия было мелкое воровство буфетчиков, частенько путавших хозяйский кошелёк со своим. Этому следовало положить конец. Но как?

Решение проблемы пришло совершенно неожиданно. Однажды Ритти, путешествуя на корабле из Америки в Европу, прогуливался по палубе. А затем каким-то образом забрёл в машинное отделение, где обратил внимание на механизм, автоматически отсчитывавший каждый оборот двигательного вала. Сообразительного предпринимателя тут же осенила мысль: ведь точно так же можно фиксировать каждую покупку в баре или в кафе!

Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат, получивший официальный патент. Затем этот аппарат изобретатели несколько усовершенствовали, что позволило и кассиру, и покупателю видеть стоимость каждой покупки. Ну, а конечным штрихом в изобретении стала фиксация каждой денежной операции на заправленном в аппарат бумажном рулоне. Кафе заметно увеличило доход, а толпы зевак повалили смотреть на громкое изобретение, получившее название ''Неподкупный кассир Ритти''.

В связи с этим мне вспомнилась одна старинная история, повествующая о честности и бесчестии. Потерял однажды богатый купец на шумном восточном базаре кошелёк с 200 золотыми монетами. Тут же через глашатаев объявил: ''Тот, кто найдёт кошелёк, получит ровно половину монет!'' Честный бедняк, обнаружив в пыли дорогой кошелёк, принёс его купцу в надежде получить обещанное. Но не тут-то было. Жадный купец, не желая расставаться с сотней монет, неожиданно заявил:

- В этом кошельке, кроме золотых монет, был ещё и драгоценный камень. Сначала верни мне его — и тогда получишь обещанное.

Опечаленный бедняга решил обратиться к судье, слывшему справедливым. В те далёкие времена такое ещё случалось.

- Ты говоришь, что в твоём кошельке было 200 золотых монет и драгоценный камень? — уточнил справедливый судья у развалившегося перед ним богача. — Но, как мы видим, в кошельке, найденном этим человеком, никакого камня нету. Выходит, он нашёл не твой кошелёк. И посему постановляю: кошелёк следует вернуть нашедшему его. А ты продолжай кричать о потере кошелька с 200 монетами и драгоценным камнем… Может быть, он и найдётся.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.