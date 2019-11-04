У экс-одноклубника Криштиану Роналду родился сын от суррогатной матери (фото)

Спорт

У полузащитника мадридского «Реала» и вице-капитана сборной Колумбии Хамеса Родригеса родился второй ребенок. Своей радостью футболист поделился с подписчиками в Instagram, сообщив, что новорожденного сына зовут Самуэль.

«Здравствуйте, я хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня Бог позволил мне снова стать отцом, чествуя нас приходом Самуэля в нашу семью. Мы счастливы и переживаем этот чудесный момент. Большое спасибо за вашу доброту, уважение и мудрость», — написал Хамес Родригес.

Отметим, что у лучшего бомбардира чемпионата мира 2014 года уже есть 6-летняя дочь Саломе от брака с Даниэлой Оспиной, с которой футболист впоследствии расстался (девочка проживает с матерью).

Футболист с дочерью Саломе

Кстати, Хамес не упомянул в своем сообщении в социальных сетях о маме своего второго ребенка. По информации колумбийских СМИ, Хамес Родригес и его девушка — венесуэльская модель Шеннон де Лима — для рождения ребенка прибегли к услугам суррогатной матери. Возлюбленная футболиста отреагировала на пост Хамеса смайликом. Как сообщает El Tiempo, сын Хамеса родился в одной из стран Южной Америки.

Хамес Родригес и его возлюбленная Шеннон де Лима

Напомним, что экс-одноклубник Хамеса Родригеса по «Реалу» Криштиану Роналду также прибегал к услугам суррогатных матерей: так были рождены двойняшки Ева и Матео, а также Криштиану-младший.

Хамес Родригес к своим 26 годам уже завоевал 22 (!) трофея. В частности, в его коллекции наград есть «золото» чемпионатов Аргентины («Банфилд»), Португалии («Порту»), Испании («Реал») и Германии («Бавария»), а также медали за триумф в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Яремчук впервые стал отцом.

Фото Getty Imаges, Instagram



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