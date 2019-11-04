Номера банковских счетов украинцев изменили: как теперь проводить расчеты

Деньги

Отныне все банковские счета украинцев изменены. Их перевели на новый для Украины международный стандарт IBAN. Однако процесс перехода банковской системы на новые правила расчетов еще не завершен. Но вскоре благодаря IBAN абсолютно каждый банк со всего мира сможет работать с украинскими счетами. Такое новшество является еще одним этапом евроинтеграции Украины.

Для начала стоит напомнить, что же это за международный стандарт и чем переход на него обернется для миллионов украинцев. Аббревиатура IBAN обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как «международный номер банковского счета». Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, к 1 ноября 2019 года все отечественные банки полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для удобной идентификации банковских счетов и осуществления расчетов между ними. Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает комфортным оформление расчетных документов.

Переход на стандарт IBAN начался 5 августа 2019 года и продолжался до 31 октября 2019 года. При переходе на стандарт IBAN банки предоставляли информацию о новых и измененных счетах клиентов-налогоплательщиков соответствующим контролирующим органам.

Статистика Нацбанка подтверждает, что все больше клиентов проводят расчеты по стандарту IBAN. По состоянию на 31 октября 2019 года 103 участника системы электронных платежей осуществляли 66% от общего количества платежей именно с использованием IBAN.

В то же время у банковских клиентов еще есть время, чтобы привыкнуть к новому стандарту. Вплоть до 12 января 2020-го можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до введения международного стандарта. В этот период банки продолжат принимать к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнены или пара реквизитов — «Код банка» и «Счет», или счет по стандарту IBAN. Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится 13 января 2020 года. В НБУ подчеркнули, что с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN.

«Все украинские коммерческие банки должны сообщить своим клиентам новые правила заполнения платежных документов: как указывать платежные реквизиты, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Другими словами, присвоить клиентам счета согласно данному стандарту. В свою очередь, банки сами должны привести свои программные системы в соответствие с данным стандартом и внести необходимые изменения. Кстати, стоит отметить, что номер платежной карточки человека, привязанной к определенному банковскому счету, при этом не меняется.

В любом случае клиентам не следует беспокоиться по поводу новой системы стандартизации банковских реквизитов, а технические вопросы будут решены до 13 января 2020 года. То есть до этого времени можно использовать старый способ указания реквизитов, а именно: код банка, счет получателя и так далее. Выделенного времени вполне достаточно, чтобы перейти на новую систему и настроить свои внутренние системы для предпринимателей.

Для банковских клиентов — частных лиц, предполагаю, новшества не будут сколько-нибудь заметными, потому что перенастраивать ничего не нужно. Со временем мы все привыкнем к международному стандарту счетов и всем будут понятны по номеру как минимум коды стран, обозначенных в первых двух символах IBAN. Это станет таким же привычным и узнаваемым, как буквенная аббревиатура страны.

Хочу подчеркнуть, что процедура перехода на новый международный стандарт счетов является техническим вопросом банков, в задачу которых входит максимально комфортный переход для клиентов. Банкам лишь необходимо их должным образом информировать. Никаких документов для смены счета клиентам подавать не нужно", — подчеркнул Невмержицкий.

Стоит напомнить, что отныне украинцы, имеющие кредитную задолженность, которую не в состоянии погасить, получили право и возможность объявить себя банкротами. На днях вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства, который урегулировал принципиально новую для Украины процедуру восстановления платежеспособности физических лиц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter