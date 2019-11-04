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«Шахтер» в Лиге чемпионов и финал боксерской суперсерии: расписание спортивных трансляций на 5–10 ноября
5 ноября (вторник)
Футбол. Лига чемпионов
«Барселона» — «Славия» — «Футбол 1» — 19:55
«Зенит» — «Лейпциг» — «Футбол 2» — 19:55
«Боруссия» Д — «Интер» — «Футбол 2» — 22:00
6 ноября (среда)
Футбол. Юношеская лига УЕФА
«Динамо» З — «Шахтер» — «Футбол 2» — 14:00
Футбол. Лига Европы УЕФА
«Гимарайнш» — «Арсенал» — «Футбол 2» — 17:50
Футбол. Лига чемпионов
«Бавария» — «Олимпиакос» — «Футбол 1» — 19:55
«Динамо» З — «Шахтер» — «Футбол 2» — 22:00
«Аталанта» — «Манчестер Сити» — «Футбол 1» — 22:00
7 ноября (четверг)
Бокс. Всемирная боксерская суперсерия, финал
Нонито Донэр — Наоя Иноуэ — «XSPORT» — 14:00
Баскетбол. Чемпионат Украины
«Запорожье» — «Прометей» — «XSPORT» — 18:00
Футбол. Лига Европы
«Астана» — АЗ — «Футбол 2» — 17:50
«Копенгаген» — «Динамо» — «Футбол 1» — 19:55
«Лацио» — «Селтик» — «Футбол 2» — 19:55
«Александрия» — «Сент-Этьен» — «Футбол 1» — 22:00
«Вольфсбург» — «Гент» — «Футбол 2» — 22:00
8 ноября (пятница)
Самбо. Чемпионат мира
Финалы — «Спорт 1» — 11:00
9 ноября (суббота)
Самбо. Чемпионат мира
Финалы — «Спорт 1» — 11:00
Волейбол. Женщины. Суперкубок Украины
«Химик» — «Орбита» — «XSPORT» — 13:30
Футбол. Чемпионат Украины
«Мариуполь» — «Карпаты» — «Футбол 2» — 14:00
«Десна» — «Днепр-1» — «УНИАН» — 14:00
«Львов» — «Ворскла» — «Футбол 2» — 17:00
Волейбол. Мужчины. Суперкубок Украины
«Барком-Кажаны» — «Сердце Подилля» — «XSPORT» — 16:00
Футбол. Чемпионат Испании
«Эйбар» — «Реал» — «Футбол 1» — 19:30
«Барселона» — «Сельта» — «Футбол 2» — 22:00
Футбол. Чемпионат Германии
«Бавария» — «Боруссия» Д — «Футбол 2» — 19:30
Футбол. Чемпионат Италии
«Наполи» — «Дженоа» — «Футбол 1» — 21:45
10 ноября (воскресенье)
Самбо. Чемпионат мира
Финалы — «Спорт 1» — 11:00
Футбол. Чемпионат Италии
«Кальяри» — «Фиорентина» — «Футбол 2» — 13:30
«Сампдория» — «Аталанта» — «Футбол 2» — 16:00
«Ювентус» — «Милан» — «Футбол 2» — 21:45
Футбол. Чемпионат Украины
«Заря» — «Колос» — «УНИАН» — 14:00
«Шахтер» — «Динамо» — «Футбол 1» — 17:00
«Олимпик» — «Александрия» — «Футбол 1» — 19:30
Баскетбол. Чемпионат Украины
«Днепр» — «Химик» — «XSPORT» — 14:00
Футбол. Чемпионат Германии
«Боруссия» М — «Вердер» — «Футбол 1» — 14:30
Гандбол. Лига чемпионов
«Мотор» — «Монпелье» — «XSPORT» — 18:00
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…