24.67 / 24.93 27.38 / 27.82
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Шахтер» в Лиге чемпионов и финал боксерской суперсерии: расписание спортивных трансляций на 5–10 ноября

11:51 4 ноября 2019 110
«Шахтер» в Лиге чемпионов и финал боксерской суперсерии
Инф. «ФАКТОВ»

5 ноября (вторник)

Футбол. Лига чемпионов

«Барселона» — «Славия» — «Футбол 1» — 19:55
«Зенит» — «Лейпциг» — «Футбол 2» — 19:55
«Боруссия» Д — «Интер» — «Футбол 2» — 22:00

6 ноября (среда)

Футбол. Юношеская лига УЕФА

«Динамо» З — «Шахтер» — «Футбол 2» — 14:00

Футбол. Лига Европы УЕФА

«Гимарайнш» — «Арсенал» — «Футбол 2» — 17:50

Футбол. Лига чемпионов

«Бавария» — «Олимпиакос» — «Футбол 1» — 19:55
«Динамо» З — «Шахтер» — «Футбол 2» — 22:00
«Аталанта» — «Манчестер Сити» — «Футбол 1» — 22:00

7 ноября (четверг)

Бокс. Всемирная боксерская суперсерия, финал

Нонито Донэр — Наоя Иноуэ — «XSPORT» — 14:00

Баскетбол. Чемпионат Украины

«Запорожье» — «Прометей» — «XSPORT» — 18:00

Футбол. Лига Европы

«Астана» — АЗ — «Футбол 2» — 17:50
«Копенгаген» — «Динамо» — «Футбол 1» — 19:55
«Лацио» — «Селтик» — «Футбол 2» — 19:55
«Александрия» — «Сент-Этьен» — «Футбол 1» — 22:00
«Вольфсбург» — «Гент» — «Футбол 2» — 22:00

8 ноября (пятница)

Самбо. Чемпионат мира

Финалы — «Спорт 1» — 11:00

9 ноября (суббота)

Самбо. Чемпионат мира

Финалы — «Спорт 1» — 11:00

Волейбол. Женщины. Суперкубок Украины

«Химик» — «Орбита» — «XSPORT» — 13:30

Футбол. Чемпионат Украины

«Мариуполь» — «Карпаты» — «Футбол 2» — 14:00
«Десна» — «Днепр-1» — «УНИАН» — 14:00
«Львов» — «Ворскла» — «Футбол 2» — 17:00

Волейбол. Мужчины. Суперкубок Украины

«Барком-Кажаны» — «Сердце Подилля» — «XSPORT» — 16:00

Футбол. Чемпионат Испании

«Эйбар» — «Реал» — «Футбол 1» — 19:30
«Барселона» — «Сельта» — «Футбол 2» — 22:00

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» — «Боруссия» Д — «Футбол 2» — 19:30

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» — «Дженоа» — «Футбол 1» — 21:45

10 ноября (воскресенье)

Самбо. Чемпионат мира

Финалы — «Спорт 1» — 11:00

Футбол. Чемпионат Италии

«Кальяри» — «Фиорентина» — «Футбол 2» — 13:30
«Сампдория» — «Аталанта» — «Футбол 2» — 16:00
«Ювентус» — «Милан» — «Футбол 2» — 21:45

Футбол. Чемпионат Украины

«Заря» — «Колос» — «УНИАН» — 14:00
«Шахтер» — «Динамо» — «Футбол 1» — 17:00
«Олимпик» — «Александрия» — «Футбол 1» — 19:30

Баскетбол. Чемпионат Украины

«Днепр» — «Химик» — «XSPORT» — 14:00

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» М — «Вердер» — «Футбол 1» — 14:30

Гандбол. Лига чемпионов

«Мотор» — «Монпелье» — «XSPORT» — 18:00

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

Путин и Зеленский

Будет новый Майдан: Зеленского предостерегли от роковой ошибки в договоренностях с Путиным

икона

Казанской иконы Божьей матери: чего нельзя делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер