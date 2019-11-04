Происшествия

Из скандально известного центра реабилитации в Одессе снова сбежали воспитанники (фото)

В понедельник, 4 ноября, из одесского центра социально-психологической реабилитации детей, где происходит одно ЧП за другим, сбежали еще четверо ребят. Об этом официально сообщает региональный главк Нацполиции (правда, при этом не называется учреждение, откуда совершен побег):

«Внимание! Киевским отделом полиции в г. Одессе разыскиваются Орленко Карина, 2006 г. р., Стельмах Анна, 2003 г. р., Стамов Даниил, 2006 г. р., и Соколаш Максим, 2004 г. р., которые сегодня, 4 ноября, утром самовольно покинули детское учреждение».

Далее приводятся приметы разыскиваемых, публикуются их портреты.

Приметы детей

Орленко Карина: рост 145−150 см, худощавая, волосы короткие, темно-русые, глаза серые. Одета в рваные джинсы синего цвета, кофту черного цвета, темные ботинки.

Стельмах Анна: рост 165−170 см, худощавая, волосы длинные, светлые, глаза голубые. Одета: в черные брюки, кофту черного цвета с белыми рукавами с надписями в виде цифр «9» и «8», ботинки.

Соколаш Максим: рост 170−172 см, худощавый, волосы светлые, кроткие, глаза голубые. Одет: в спортивную куртку серого цвета, черные брюки, кроссовки.

Стамов Даниил: рост 165−170 см, худощавый, волосы темно-русые, глаза серые. Одет: в толстовку серого цвета с капюшоном, брюки черного цвета, кроссовки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, сообщить по телефонам: (048) 766−89−98, (048) 766−90−34 или на спецлинию «102»).

Как подтвердил «ФАКТАМ» информированный источник, речь идет о скандально известном детском центре, расположенном по улице Героев Крут, о многочисленных ЧП в котором мы писали ранее. Также ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что из-за «детского» скандала в Одессе полетели первые головы. Генпрокуратура (ГПУ) взяла под контроль ход расследования по фактам нарушения прав детей в этом учреждении.

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