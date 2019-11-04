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- 12:47 VAR по-белорусски: Милевский и компания призывали арбитра назначить пенальти с помощью «мобилки»
VAR по-белорусски: Милевский и компания призывали арбитра назначить пенальти с помощью «мобилки» (фото, видео)
Поединок 27-го тура чемпионата Беларуси между без пяти минут обладателем «золота» брестским «Динамо», контракт с которым недавно подписал экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди, и «Шахтером» завершился боевой ничьей (1:1) и… громким скандалом.
На 79-й минуте встречи арбитр и его помощник прозевали явную игру рукой со стороны защитника гостей Игоря Бурко после удара динамовца Михаила Гордейчука. Футболисты брестской команды во главе с экс-игроком киевского «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским принялись активно доказывать судьям, что те обязаны назначить 11-метровый удар. Для пущей убедительности Сергей Кисляк даже побежал за ворота и взял мобильный телефон у снявшей эпизод на видео девушки-фотокорреспондента, пытаясь показать служителю Фемиды спорный эпизод. Но аргументов игроков «Динамо» оказалось недостаточно: арбитр вместо пенальти назначил угловой удар (в Беларуси система видеопомощи судьям VAR отсутствует).
Дальше-больше: на 89-й минуте судейская бригада из-за очень сомнительного офсайда отменила победный мяч «Динамо». После финального свистка в покидавших поле рефери с трибун полетели бутылки, а болельщики стали скандировать в адрес бригады сами понимаете какие слова… В итоге служители Фемиды смогли покинуть стадион в Бресте только через час и 15 минут после окончания встречи. Футболисты обеих команд к тому моменту уже разъехались.
Кстати, Артем Милевский, в активе которого в 24 играх сезона 11 очков по системе «гол + пас» (3 точных удара и 8 ассистов), в этом поединке записал в свой актив эффектную результативную передачу.
Отметим, что за три тура до финиша брестское «Динамо», цвета которого, кроме Милевского, защищают также украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко (Хачериди только приступил к тренировкам), с 68 очками занимает первое место, на семь пунктов опережая БАТЭ и на 12 — «Шахтер», у которого игра в запасе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Милевский откровенно рассказал о сексе с Дашей Астафьевой.
Фото ФК «Динамо» (Брест), sport.tut.by
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