На «Индаре» сомневаются, что грузинские инвесторы будут развивать завод, — СМИ

Деньги

На заводе по производству инсулинов «Индар» сомневаются в том, что продвигаемые первым заместителем директора НАБУ Гизой Углавой грузинские инвесторы действительно хотят вкладывать средства в развитие производственных возможностей предприятия, а не планируют довести завод до банкротства в интересах мировых производителей инсулинов. Об этом пишет «КП в Украине».

«У нас возникли очень большие сомнения в том, что люди Углавы и Суджашвили действительно заинтересованы развивать завод и вкладывать в него средства. По нашей информации, Углава и Суджашвили могут действовать в интересах крупных международных фармацевтических компаний, в чьих интересах — прекращение деятельности „Индара“. Грубо говоря, им выгоднее выкупить по невысокой стоимости завод и довести его до банкротства и закрытия как ненужного конкурента», — написала «КП в Украине».

Как сообщают СМИ, в Фонде государственного имущества опасения сотрудников завода не разделяют и заверяют, что в процессе приватизации государство предусмотрит инструменты, которые поставят покупателя в четкие рамки.



«Государство не просто продает предприятие. Есть четкие условия и программа, которую инвестор обязуется выполнять. При несоблюдении таких условий предприятие может вернуться назад в собственность государства. Закон о приватизации государственного имущества предусматривает четкий перечень оснований, которые позволяют расторгнуть договор в случае несоблюдения условий аукциона», — объяснили во ФГИ.



На заводе удивлены интересом первого заместителя директора НАБУ: «Скажите, пожалуйста, а с какого момента в полномочия первого заместителя директора НАБУ вошло лоббирование чьих-то частных интересов? Главное, что самого Сытника таскают по судам и шьют коррупцию по несуществующим эпизодам, а Углаву и его партнеров никто не замечает. Более того, что-то мы не слышали, чтобы Министерство обороны Грузии, где сейчас заместителем министра работает Суджашвили, планировало закупать украинские инсулины».



Ранее в СМИ появилась информация, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава и экс-руководитель грузинской разведки Давид Суджашвили хотят получить контроль над инсулиновым заводом «Индар».



Напомним, Министерство экономического развития Украины внесло «Индар» в перечень 800 предприятий, которые готовят к приватизации.

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