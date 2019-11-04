- 13:37 Экспертизы по формуле «Роттердам +» дают основания для закрытия уголовного дела, — Трохимец
- 13:36 На Европу обрушился мощный шторм «Амели», есть жертва
- 13:24 "Как в апреле": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 13:24 Грозит банкротство: Криклий рассказал о долгах МАУ
- 13:16 «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:14 Доллар опять дешевеет: что будет с курсами валют в ближайшее время
- 13:05 Под Киевом мужчина избил своего оппонента металлической трубой и устроил стрельбу: детали происшествия
- 13:01 Алла Пугачева пожаловалась на здоровье
- 13:00 Украинские пограничники будут со стороны России: эксперт указал на важный момент с границей на Донбассе
- 12:59 "Пользуется сталинскими методами": украинцев предупредили о жестком вербовщике в Крыму и показали его фото
- 12:51 На «Индаре» сомневаются, что грузинские инвесторы будут развивать завод, — СМИ
- 12:47 VAR по-белорусски: Милевский и компания призывали арбитра назначить пенальти с помощью «мобилки»
На «Индаре» сомневаются, что грузинские инвесторы будут развивать завод, — СМИ
На заводе по производству инсулинов «Индар» сомневаются в том, что продвигаемые первым заместителем директора НАБУ Гизой Углавой грузинские инвесторы действительно хотят вкладывать средства в развитие производственных возможностей предприятия, а не планируют довести завод до банкротства в интересах мировых производителей инсулинов. Об этом пишет «КП в Украине».
«У нас возникли очень большие сомнения в том, что люди Углавы и Суджашвили действительно заинтересованы развивать завод и вкладывать в него средства. По нашей информации, Углава и Суджашвили могут действовать в интересах крупных международных фармацевтических компаний, в чьих интересах — прекращение деятельности „Индара“. Грубо говоря, им выгоднее выкупить по невысокой стоимости завод и довести его до банкротства и закрытия как ненужного конкурента», — написала «КП в Украине».
Как сообщают СМИ, в Фонде государственного имущества опасения сотрудников завода не разделяют и заверяют, что в процессе приватизации государство предусмотрит инструменты, которые поставят покупателя в четкие рамки.
«Государство не просто продает предприятие. Есть четкие условия и программа, которую инвестор обязуется выполнять. При несоблюдении таких условий предприятие может вернуться назад в собственность государства. Закон о приватизации государственного имущества предусматривает четкий перечень оснований, которые позволяют расторгнуть договор в случае несоблюдения условий аукциона», — объяснили во ФГИ.
На заводе удивлены интересом первого заместителя директора НАБУ: «Скажите, пожалуйста, а с какого момента в полномочия первого заместителя директора НАБУ вошло лоббирование чьих-то частных интересов? Главное, что самого Сытника таскают по судам и шьют коррупцию по несуществующим эпизодам, а Углаву и его партнеров никто не замечает. Более того, что-то мы не слышали, чтобы Министерство обороны Грузии, где сейчас заместителем министра работает Суджашвили, планировало закупать украинские инсулины».
Ранее в СМИ появилась информация, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава и экс-руководитель грузинской разведки Давид Суджашвили хотят получить контроль над инсулиновым заводом «Индар».
Напомним, Министерство экономического развития Украины внесло «Индар» в перечень 800 предприятий, которые готовят к приватизации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…