Украина

Украинские пограничники будут со стороны России: эксперт указал на важный момент с границей на Донбассе

Выполняя Минские соглашения, Украина все равно не сможет осуществлять полный контроль государственной границы на оккупированном Донбассе. Такой вывод сделал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Бабин напомнил, что речь идет о сотнях километров границы, о которых в «Минске» написано «взять под контроль». По его словам, если даже Украина разместит на неконтролируемом сейчас участке границе своих пограничников (в той же самой конфигурации, как они там были до российской агрессии), то границу это не закроет. И украинцы не смогут эффективно мониторить ситуацию на границе. Также непонятен момент, где они должны находиться — с какой стороны границы — российской или украинской.

Бабин считает, что в размытых Минских договоренностях ничего об этом не сказано.

А в реальности возможен так называемый молдавский вариант с Приднестровьем: когда российские наемники на оккупированной территории не дают гарантий безопасности украинских пограничников, а русские предложат мониторить границу со стороны РФ вместе с ними.

«И это формально полностью соответствует „Минску“. Там же не написано, с какой именно стороны границы должны быть украинские пограничники. Вот она — граница, вот ты — пограничник. Бди. И потом распишись: нарушителей поймал? Нет. Значит, все нормально? Нормально. Значит, граница на замке», — считает Бабин.

Еще одним важным моментом является охрана морских рубежей.

По словам Бабина, Минские соглашения абсолютно не устанавливают статус границы по морю, а оккупированные территории выходят на Азовское море.

«Хотя там нет больших индустриальных портов, но имеются причалы и пристани. А у России есть достаточное количество малого флота, для того чтобы перевозить там как гражданские, так и военные грузы в неограниченном количестве», — отмечает эксперт.

«Даже если мы поставим железный забор с колючей проволокой от моря и до Станицы Луганской, все-равно будет еще кусок — километров 40 — открытой лазейки, которые Минск не обязывает ни нас, ни россиян закрывать», — добавляет эксперт.

Он также считает, что после сближения России и Турции, состав мониторинговой миссии ОБСЕ навряд ли «будет что-то обеспечивать на море, на суше, и на самих оккупированных территориях».

Отметим, сейчас главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине является представитель Турции Яшар Халит Чевик, который якобы наложил вето на мониторинг ситуации на Азове и в районе Керченского пролива.

Полный текст интервью «Украина вернет Крым и Донбасс, а Россию ждет развал» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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