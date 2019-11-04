Деньги

Доллар опять дешевеет: что будет с курсами валют в ближайшее время

Курс доллара опустился заметно ниже психологической отметки в 25 гривен. Падает и курс евро. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 8 копеек, а европейская — на 12 копеек. Так, 4 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,74 грн за доллар и 27,56 грн за евро. Любопытно, что на наличном рынке иностранная валюта за выходные немного подорожала. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,67 грн, купить — по 24,94 грн, евро — сдать по 27,41 грн, купить — по 27,84 грн.

«Курс гривни с момента открытия рынка в понедельник, 4 ноября, укрепился до уровня 24,8 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Пока на рынке нет важных событий, поэтому курс колеблется под влиянием сложившихся ранее факторов.



В частности, Национальный банк Украины заявил о том, что транзит газа из России в Европейский союз сократится почти в два раза — с 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд в 2020 году. В 2021 году базовый сценарий регулятора предполагает транзит на уровне 30 млрд кубометров. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в этом году. Таким образом, есть значительные риски для недополучения валютных средств от транзита газа.

Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько укрепится и будет находиться в диапазоне 24,7−24,9 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что тенденция к укреплению национальной валюты наблюдается уже несколько дней.

«За неделю курс доллара к гривне заметно снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 25,17 до 24,74 грн (-1,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,11—25,14 до 24,78—24,82 грн (-1,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 24,86—25,14 грн до 24,67 — 24,95 грн (-0,8%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1,1%.

Стоит отметить, что американский инвестиционный банк JP Morgan снизил оценку курса доллара на конец текущего года до 25 грн — с 25,5 грн, которые он прогнозировал месяцем ранее. На первый квартал 2020 года всемирно известный банк прогнозирует курс доллара 25,2 грн, на второй квартал — 26,3 грн, а на третий — 27 грн.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5−24,7 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит напомнить, что, по данным Национального банка Украины, одним из основных факторов укрепления гривни является наблюдающийся уже несколько месяцев приток в страну иностранной валюты за счет продажи правительством облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Однако некоторые эксперты считают, что в ближайшее время на финансовом рынке будет ощущаться дефицит гривни, что отразится как на ее курсе по отношению к иностранным валютам, так и на уровне инфляции.



«В условиях жесткой монетарной политики и высокой, растущей потребности Минфина в покрытии бюджетного дефицита путем размещения ОВГЗ будет сохраняться дефицит гривни, — сообщил на своей странице в Facebook управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман. — НБУ поддерживает рост монетарных агрегатов на уровне меньше роста номинального ВВП в гривне, что приводит к сокращению монетизации экономики и хроническому дефициту националной валюты.

Так, по прогнозам НБУ, монетарная база в 2019 году вырастет на 8,1% при повышении номинального ВВП в гривне на 13%. Прогноз НБУ на 2020 год — увеличение монетарной базы на 6,5% при росте номинального ВВП в гривне на 10%. То есть денежная база буде расти намного медленнее, чем экономика.

Хронический дефицит гривневых ресурсов помогает поддерживать сильную гривню относительно доллара, а также сдерживать инфляцию. И поэтому уже в начале 2020 года она снизится до целевого показателя НБУ 5%. Вслед за этим Нацбанк продолжит уменьшение учетной ставки, стремясь к уровню 8%. И за этим ожидается снижение доходности гривневых ОВГЗ также до 8% или даже ниже. Но это уже перспективы 2021−2022 годов.

Однако если гривневые ОВГЗ будут давать 8% годовых, тогда доходность долларовых ОВГЗ может упасть до 2−3%. А это уже уровни кредитов МВФ и некоторых стран Евросоюза. Подобный прогноз сейчас выглядит фантастическим. Поэтому Минфину Украины пока следует рассчитывать на снижение доходности ОВГЗ в конце 2020 года в лучшем случае до 10−12%, а долларовых ОВГЗ — до 3,5−4%.

Правда, уже сейчас у инвесторов встает вопрос: а достаточную ли премию по доходности дает Украина по своим внутренним государственным облигациям? Ведь текущая доходность гривневых ОВГЗ 14% и долларовых 4% обеспечивает 10-процентную разницу доходности. И эта разница вместе со снижением инфляции до 5% подталкивает нерезидентов покупать именно гривневые ОВГЗ. Но если разница доходности долларовых и гривневых ОВГЗ сократится до 6%, то сохранится ли спрос на украинские гривневые ОВГЗ.

Кроме того, депозитные ставки украинских банков по гривневым вкладам будут оставаться немного выше доходности ОВГЗ из-за хронического дефицита гривневой ликвидности. В таких условиях стоит ожидать сокращения доли банковского сектора в экономике Украины — у банков будет уменьшаться депозитная база и, соответственно, не будет ресурсов для кредитования.

А это вместе с крепкой гривней ограничит темпы роста ВВП Украины. Поэтому пока все идет к тому, что долгосрочный рост экономики Украины будет сохраняться на уровне 3−3,5% годовых", — подытожил Найман.

Стоит напомнить, что к 1 ноября 2019 года все отечественные банки завершили переход на международный стандарт номера счета IBAN. Однако пока еще можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до введения этого стандарта. Окончательный переход всех расчетов клиентов на IBAN состоится 13 января 2020 года. В НБУ подчеркнули, что с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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