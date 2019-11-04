Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Шоу-бизнес

В эфир СТБ вышел завершающий кастинг 10-го сезона вокального шоу «Х-фактор». Среди счастливчиков, которые запрыгнули в последний вагон и получили шанс сразиться в тренировочном лагере, — солист хора, бэк-вокалистка Натальи Могилевской и заслуженная артистка Украины.

Первой на сцену шоу вышла зажигательная группа Romax. Ребята заставили танцевать весь зал, не удержалась и Оля Полякова, пустившись вместе со всеми в пляс. Дмитрий Шуров прокомментировал, что это выступление спасла только Полякова, и сказал твердое «нет». Но остальные судьи поддержали коллектив, и группа ушла с вердиктом три «да».

Участник кастинга Назар Корняк, живет в селе и поет в хоре. Его оперное исполнение знаменитой песни Алессандро Сафина «Luna Tu» заслужило четыре «да» от членов жюри, а также объятия Насти Каменских, которая после выступления вышла на сцену к парню, чтобы его поддержать.

Назар Корняк

Покорять судей пришла и бэк-вокалистка Натальи Могилевской — Мария Москвитина. Девушка давно на сцене, но устала работать в тени известной певицы. Чтобы осуществить мечту и стать сольной исполнительницей, Мария решилась на участие в праздничном сезоне вокального шоу. И за исполнение песни Николая Носкова «Оно того стоит» получила от судей четыре «да».

Мария Москвитина

Также на «Х-фактор» пришла популярная в 90-х украинская певица, автор песен и заслуженная артистка Украины Марина Одольская (на фото в заголовке). Она — мама четырех детей, которая хочет опять вернуться на большую сцену. На кастинге Марина исполнила авторскую песню, но удивить ею смогла не всех членов жюри.

Дмитрий Шуров признался, что ожидал от этого выступления большего.

— Песня «Твій літак» в те времена была очень прогрессивной для украинской сцены, — сказал Дмитрий. — Ты была интересной тогда. Но почему сейчас решила сделать настолько очевидные вещи?! Куда делась та Марина, которая была новой, прогрессивной? Существует ли она до сих пор?

Тем не менее певица получила три «да» и попала в тренировочный лагерь.

Успешно выступила и другая участница — Shain Lee. Только свое лицо девушка прятала за массивными эпатажными очками и даже замечание судей о том, что при выступлении Shain Lee не хватало зрительного контакта, не заставило ее показать лицо. Тем не менее это не помешало исполнительнице пройти в следующий этап.

Shain Lee

Настоящий переполох на сцене проекта устроил Валентин Науменко. А все потому, что он работает концертным директором Оли Поляковой. Певица сетовала на то, что на кастингах уже и так лишилась няни (Людмила Базелюк в первом выпуске кастингов довела до слез Олю и весь зал и прошла в тренировочный лагерь), а остаться еще и без концертного директора ей точно не хотелось. Тем не менее именно голос Поляковой стал решающим и Валентин таки прошел в следующий этап.

Попала в тренировочный лагерь и 17-летняя поклонница Насти Каменских Анастасия Маркив. Она покорила судей невероятным взглядом и энергетикой, а ее кумир NK сказала, что девушка во время выступления была похожа на лесную Мавку.

Анастасия Маркив

25-летний Артем Топал уже был на «Х-факторе» в девятом сезоне, правда, не один, а в качестве фронтмена группы Coral Reef. Тогда коллектив покинул шоу в тренировочном лагере, но в этом году Артем решил учесть все ошибки и настроен на прямые эфиры. Пока он успешно идет к своей цели и в тренировочный лагерь уже прошел.

Три «да» услышала и группа «Хмарно з проясненнями». Не помешало им даже «нет» от Насти Каменских, которая сказала, что не видит ребят на «Х-факторе».

Успех ожидал и 15-летнего фаната Оксаны Марченко Эрнеста Гогия.

— Я так хочу, чтобы вы были в категории мальчиков, вы очень талантливый, — прокомментировала его выступление Настя Каменских.

Последней участницей кастингов десятого сезона стала Аня Ва. Девушка ранее была в составе группы «18+», но коллектив так и не стал популярным. Сейчас она пишет и продает песни, и на «Х-факторе» тоже решила выступить с премьерой авторской композиции.

Аня Ва

Песню оценила Настя Каменских, сказав, что она написана в европейских традициях. А вот Игорь Кондратюк счел ее банальной и сказал «нет». Тем не менее три «да» от других членов жюри стали для Ани путёвкой в тренировочный лагерь.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна призналась, чьего комментария ждала больше всего и почему она не понравилась Игорю Кондратюку.

— Аня, похоже, от жюри вам досталось?

— В том, что касается песни, я со всем согласна. Ее, и правда, нужно сделать интереснее, ритмичней. Мне очень хотелось показать что-то свое. Это была всего лишь зарисовка, но мне было очень важно выйти на сцену «Х-фактора» именно со своим творчеством. Потом я обязательно доработаю и выпущу песню.

— Чей комментарий вы хотели услышать больше всего?

— Дмитрия Шурова. Я знала, что он отметит игру рояля. Как и Настя. Спасибо Оле Поляковой, что она дала мне шанс пройти, показать себя дальше. А Игорь Кондратюк… Я ходила к нему на «Караоке на Майдане» лет 10 назад. Наверное, он меня еще с тех пор не любит. Но я ему еще покажу, на что способна! Считаю, что «Х-фактор» — больше, чем хороший голос. Это про личности, когда есть, что сказать. Мне еще много чего есть сказать, поэтому я здесь.

— К кому из тренеров в команду хотели бы попасть?

— Хочу к Андрею Данилко. Просто его обожаю! Всем сердцем и душой. Он настолько добрый, открытый, душевный. Думаю, мы бы хорошо сошлись.

— Вы ведь не первый раз пробуете свои силы на «Х-факторе»?

— Начала еще с первого сезона. Мне было тогда 13 лет — я была слишком маленькая. Через год продюсеры сказали, что перезвонят, никто этого не сделал. Потом я просто перестала ходить. А через некоторое время заключила контракт, по которому не имела права участвовать в вокальных шоу. И вот год назад я освободилась и сразу вспомнила о проекте — думаю, для артиста это отличный старт.

На этом кастинги юбилейного сезона могли бы закончиться. Однако за кулисами ведущая шоу Даша Трегубова выяснила, что парень, который стоял рядом с ней в качестве поддержки Ани Ва, — Юра Каналош, 10 лет назад в первом сезоне шоу, будучи 14-летним мальчиком, покорил зрителей и судей проекта. Поэтому вместе с его подругой Аней Даша смогла уговорить Юру тоже выйти на сцену и выступить перед судьями.

— Я был не против, если бы ты выиграл 10-й сезон «Х-Фактора», — сказал парню Игорь Кондратюк. — Ты талантливый, и это никуда не пропало. У тебя четыре «да».

Это беспрецедентный случай на шоу, когда участник пришел поддержать подругу и сам прошел в тренировочный лагерь.

По итогам телекастингов в тренировочный лагерь попало более ста участников. Но лишь 12 из них смогут показать себя в прямых эфирах, которые стартуют в начале декабря. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Кондратюк рассказал, почему самые большие надежды он возлагает на прямые эфиры «Х-фактора».

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