«Митяя» выгнали за пьянство: названа причина ухода Николая Добрынина из «Сватов»

Шоу-бизнес

Сериал «Сваты», где Федор Добронравов и Николай Добрынин сыграли алкашей, сделал их народными любимцами в РФ. Впоследствии этот образ сыграл злую шутку с одним из актеров, пишет «Экспресс-газета».

«Колю Добрынина за систематическую пьянку выгнали из сериала „Сваты“, и от нечего делать он устроился в театр Бабкиной на роль Кисы Воробьянинова»,— пишет автор статьи.

При этом он уточняет, что по уже понятной причине играть Добрынину доверили только во втором составе.

«Но он не унывает, поскольку работа теперь не мешает вдумчивому поиску себя в искусстве», — отмечается в статье.

Напомним, ранее сообщалось о том, что исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин решил сам уйти из сериала «Сваты», так как устал быть «шутом» для семьи Ковалевых и Будько. Задумываться об этом поступке актер начал после того, как «Сватов» покинул Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева. Тогда по сценарию он умер от сердечного приступа.

Актер признавался, что ему не доставлял удовольствие тот факт, что актер Федор Добронравов по сценарию фильма постоянно жестко над ним подшучивал, а Васильев должен был интеллигентно молчать. Он убежден, что его актерский талант в этом сериале был полностью зарыт, а на улице прохожие с ним пытались шутить, как и Федор в кино.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнитель одной из главных ролей в ситкоме «Сваты» Федор Добронравов заявил о том, что команде одиозного сериала остается отснять несколько сцен в завершение его седьмого сезона. По его словам, съемки намечены на январь-февраль и лето 2020 года.

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