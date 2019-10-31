Шоу-бизнес

«Сват» ты мне или не «сват»? «Иван Будько» рассказал о начале съемок седьмого сезона сериала

Команде одиозного сериала «Сваты» остается отснять несколько сцен в завершение его седьмого сезона. Об этом на встрече с поклонниками заявил исполнитель одной из главных ролей в ситкоме Федор Добронравов.

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По его словам, съемки намечены на январь-февраль и лето 2020 года, пишет РИА Новости.

«Там очень много всякого прекрасного и всякого неожиданного. Все будет отлично!» — заявил Добронравов, не став раскрывать подробностей.

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По некоторым данным, сюжет нового сезона «Сватов» охватит период в пять лет. На долю героев выпадет много приключений. В частности, они перенесутся в XIX век.

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Ранее Добронравова удивила новость о том, что актер Николай Добрынин якобы покинул сериал, так как устал играть пьяницу и лентяя Митяя. Сам актер данную информацию не прокомментировал. «Все, угомонитесь!» — заявил он журналистам.

Напомним, «Сватов» снимали в Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс был остановлен после того, как стало известно о запрете СБУ актерам ситкома въезда в Украину по причине одобрения ими агрессии России против Украины и посещения оккупированного полуострова. Весной текущего года запрет был снят.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», съемки «Сватов-7» перенесут в большой город.

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