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Происшествия

«Успокоил» плачущего сына: отец до смерти забил 6-месячного ребенка

11:25 5 ноября 2019 417
Ножки ребенка
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В селе Вовчик Лубенского района Полтавской области 21-летний отец до смерти забил своего 6-месячного сына.

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— Трагедия произошла 4 ноября около 22:00, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Молодой мужчина вернулся домой пьяным. В это время жены в хате не было, а ребенок поднял плач. Отец ничего другого не мог придумать, как «успокоить» его кулаком в голову. Скорее всего, удар был не один — на лице погибшего малыша остались многочисленные ушибы и кровоподтеки.

Вошедшая в дом мать уже не застала сына живым. Женщина бросилась за помощью к участковому врачу, которая живет рядом, но та вынуждена была констатировать смерть малыша.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Тело ребенка отправлено на экспертизу для установления причин смерти. За умышленное убийство малолетнего ребенка горе-отцу суд может дать от 10 до 15 лет лишения свободы, а то и отправит его в тюрьму пожизненно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черкасской области дебошир несколько раз ударил ножом приемную 10-летнюю ночь, а родного сына бросил в колодец.Трехлетний ребенок, которого с трудом вытащили из колодца 25-метровой глубины, впал в кому.

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