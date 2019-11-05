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Ночной взрыв под Одессой: во двор жилого дома забросили боевую гранату (фото)
В ночь на вторник, 5 ноября, в селе Граденицы Беляевского района Одесской области прогремел взрыв. Звук был слышен практически во всех уголках населенного пункта.
«Сообщение о ЧП поступило к нам около 02:00 от домовладельца — 54-летнего жителя Градениц. По его словам, во дворе дома взорвался какой-то предмет, который бросили неизвестные», — рассказали в Беляевском отделе полиции.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, изъятые остатки которой направлены на экспертное исследование. В результате повреждены ворота и фасад здания, по счастливой случайности от взрыва никто не пострадал.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к ней лица.
Напомним, 22 октября в центре Киева, на улице Пушкинской, прогремел мощный взрыв, погибли два человека: охранник местного офиса Михаил Никитин и бывший морской пехотинец, служивший в АТО, Виктор Дектярев (позывной «Сенсей»), который был командиром легендарной группы «Купол». Позже выяснилось: чтобы спасти окружающих, «Сенсей» накрыл гранату своим телом.
А в начале ноября в Калуше на Прикарпатье ночью во двор частного дома 50-летнего местного жителя неизвестные бросили две гранаты РГД-5.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!