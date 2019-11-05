Легкий рецепт ароматного домашнего хлеба: вкусно и полезно (фото)

Стиль жизни

Домашний хлеб вкусный и ароматный. А главное — полезный, ведь он без улучшителей вкуса, искусственных ароматизаторов и консервантов. И приготовить его, оказывается, не так уж сложно в домашних условиях. Правда, нужно знать точные пропорции ингредиентов, придерживаться технологии и учитывать многие тонкости. Конечно, придется потратить время, но родные и близкие оценят ваши старания. О том, как испечь домашний тыквенный и гречневый хлеб, «ФАКТАМ» рассказала известный кондитер из Чернигова Елена Зиберт.

— Елена, наступил сезон тыквы, и тыквенный хлеб сейчас — хит.

— Да, это так. Правда, в нем нет ярко выраженного тыквенного вкуса. Если вам не сказать, что в хлебе есть тыква, вы и не поймете этого. Но вкус изумительный. Кроме того, тыква очень полезна. Она богата такими минералами, как фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод. А если мы дополним хлеб семечками или орешками, он будет ещё полезнее. Этот хлеб можно печь круглый год, ведь тыква хорошо хранится. Порезанную можно сберегать в морозилке. А целую — в сухом прохладном месте.

— Не терпится узнать ваш фирменный рецепт.

— Поделюсь им с огромным удовольствием.

Тыквенный хлеб На каждую форму размером 22/11 см и высотой 7 см делаем тесто из такого количества продуктов (если формы 2 или 3, всё умножаем на это число). Если формочек нет, этот хлеб можно сформировать в виде батонов. Сначала делаем тыквенное пюре (350 г). Я беру 350 г тыквы, варю с водой минут 15, сливаю почти всю воду, блендирую. Получаются те же 350 г, но уже в виде пюре. Добавляю ¾ ч. л. соли, 1 ч. л. сахара (если тыква сладкая, не обязательно), 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. семян льна (можно без них, но так полезнее) Их можно купить в бакалейных отделах, причем недорого. Перемешиваем. Ждем, когда смесь немного остынет, будет уже не горячей, а теплой, добавляем 1,5 ч. л. сухих дрожжей. Перемешиваем, ждем еще минут 7−10. Замешиваем тесто. Муки надо примерно столько же по весу, как и тыквы, — 350 г. Тесто должно быть мягеньким, не липнуть к посыпанным мукой рукам. Оставляем примерно на час в теплом месте, накрыв чистым полотенцем. Форму смазываем растительным маслом, можно присыпать овсяными хлопьями (по желанию) Тесто достаем, обминаем и формируем овал, который выкладываем в форму (получается чуть больше половины высоты формы) Опять накрываем полотенцем и ждем, пока тесто поднимется до верха формы (примерно 30 минут). Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут. И приятного аппетита!

Тыквенный хлеб можно использовать для приготовления различных тостов (фото из альбома Елены Зиберт)

— А если добавить две столовые ложки ржаного солода в горячее тыквенное пюре и 2−3 столовые ложки ржаной муки, хлеб станет темнее и приобретет нотки ржаного вкуса. Пшеничной муки в таком случае нужно взять на это количество меньше.

Преимущество домашнего хлеба в том, что мы готовим его именно с теми добавками, которые нам нравятся.

— Можно ли такой хлеб испечь в хлебопечке?

— Да, конечно.

— Как его хранить?

— Так же, как обычный хлеб. Если в первый день не съели, можно сберегать в холодильнике еще дня три. Но свежая выпечка так вкусна и ароматна, что обычно семья съедает ее в тот же вечер.

— Можно ли разогревать хлеб в микроволновке?

— Разумеется.

— Какие тосты вкусно делать с тыквенным хлебом?

— С яйцом-пашот, с вялеными или свежими помидорами, с любым сыром и зеленью, с авокадо, огурцами, со сливочным маслом или домашним майонезом. Вариантов очень много. Выбирайте те ингредиенты, которые вы любите.

— А можно приготовить домашний хлеб с меньшим количеством калорий?

— Да, это может быть безглютеновый хлеб без муки и сахара — хлеб из зеленой гречки. Ее можно купить в бакалейном отделе супермаркета. Хлеб без глютена очень полезен. Он подходит аллергикам, тем, кто на диете, кто не ест дрожжевую выпечку. Этот хлеб вкусный и ароматный. Вот рецепт.

Хлеб из зеленой гречки Понадобится 250 г зеленой гречки. Мы ее хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на шесть часов. Гречка за это время «активируется», затем нужно ее снова промыть и блендировать. Если блендер плохо справляется, можно добавить немного холодной воды, но не больше 2 столовых ложек. Получается довольно густая масса. Добавляем ¾ ч. л. соли, по 1/3 ч. л. кориандра и тмина, перекладываем в стеклянную посуду (чтобы было видно, как идет процесс брожения), накрываем полотенцем и ждем 16−24 часа. За это время масса должна увеличиться в 1,5−2 раза, видны будут пузырьки. Перекладываем в форму, смазанную растительным маслом (можно металлическую или силиконовую размером 22/11 см) В тесто можем добавить семена льна, кунжута, семечки подсолнечника и тыквенные, грецкие орехи. Перекладываем тесто в форму и печем в духовке при 180 градусах примерно 40 минут. Когда сверху корочка зарумянится, проверяем готовность шпажкой: если вынимается сухая, значит, хлеб готов.

Хлеб из зеленой гречки вкусный, ароматный и полезный (фото из альбома Елены Зиберт)

— У каждой хозяйки есть какие-то свои секреты. Поделитесь ими?

— Никогда не готовьте хлеб из зеленой гречки и тыквенный в один день! Будет искушение съесть и тот, и другой сразу, а если вы придерживаетесь принципов правильного питания, это вам, согласитесь, ни к чему.

— Елена, над чем работаете сегодня?

— Разрабатываю идеи имбирных пряничных домиков к Рождеству. Осень пролетит незаметно. И уже сегодня кондитеры готовятся к празднику.

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