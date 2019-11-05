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Брайану Адамсу — 60: необычное хобби рок-музыканта (фото)

13:59 5 ноября 2019 193
Брайан Адамс
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 5 ноября, легендарный канадский рок-музыкант Брайан Адамс празднует 60-летний юбилей. На страничке в Facebook он поблагодарил почитателей своего творчества за фантастические поздравления и пообещал порадовать новым видео с песней к Рождеству.

Не всем известно, что, кроме музыки, Брайан Адамс серьезно увлекается фотографией. В его объектив попадали многие знаменитости — Микки Рурк, Шон Пенн, Стинг, Мик Джаггер, Пинк, Виктория Бекхэм… И даже королева Великобритании Елизавета II запечатлена на его фото. К слову, одно из них — ее портрет с супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским можно увидеть в Национальной портретной галерее в Лондоне.

Фотопортрет королевы Великобритании Елизаветы II был сделан в Букингемском дворце (фото из архива автора)

Фотографии, сделанные Брайаном Адамсом, не раз украшали обложки популярных журналов Vogue, Harper's Bazaar, Interview…

Ракурсы съемок всегда необычны. Скажем, знаменитый английский режиссер Кен Рассел запечатлен в возрасте 78 лет раскачивающимся на качелях, а американский актер Дастин Хоффман — сидящим на пустынном пляже в Малибу в смокинге с галстуком-бабочкой. Певицу и дизайнера Викторию Бекхэм Брайан Адамс сфотографировал на велосипеде в туфлях на высоченной шпильке.

А фотопортрет королевы Великобритании Елизаветы II был сделан в Букингемском дворце. Королева в элегантном костюме, шляпке, с жемчужным ожерельем на шее сидит на скамеечке. А рядом с этой скамейкой… две пары обычных резиновых сапог.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что басист культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers 57-летний Майкл Бэлзари женился на дизайнере ювелирных украшений 39-летней Мелоди Эхсани.

«ФАКТЫ» также писали, что легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн официально признан мутантом. Ученые Университета Индианы изучили его ДНК и выявили редкую генетическую мутацию, которая позволила Осборну благополучно пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками.

Фото в заголовке автора

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