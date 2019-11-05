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- 13:59 Брайану Адамсу — 60: необычное хобби рок-музыканта
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Брайану Адамсу — 60: необычное хобби рок-музыканта (фото)
Во вторник, 5 ноября, легендарный канадский рок-музыкант Брайан Адамс празднует 60-летний юбилей. На страничке в Facebook он поблагодарил почитателей своего творчества за фантастические поздравления и пообещал порадовать новым видео с песней к Рождеству.
Не всем известно, что, кроме музыки, Брайан Адамс серьезно увлекается фотографией. В его объектив попадали многие знаменитости — Микки Рурк, Шон Пенн, Стинг, Мик Джаггер, Пинк, Виктория Бекхэм… И даже королева Великобритании Елизавета II запечатлена на его фото. К слову, одно из них — ее портрет с супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским можно увидеть в Национальной портретной галерее в Лондоне.
Фотографии, сделанные Брайаном Адамсом, не раз украшали обложки популярных журналов Vogue, Harper's Bazaar, Interview…
Ракурсы съемок всегда необычны. Скажем, знаменитый английский режиссер Кен Рассел запечатлен в возрасте 78 лет раскачивающимся на качелях, а американский актер Дастин Хоффман — сидящим на пустынном пляже в Малибу в смокинге с галстуком-бабочкой. Певицу и дизайнера Викторию Бекхэм Брайан Адамс сфотографировал на велосипеде в туфлях на высоченной шпильке.
А фотопортрет королевы Великобритании Елизаветы II был сделан в Букингемском дворце. Королева в элегантном костюме, шляпке, с жемчужным ожерельем на шее сидит на скамеечке. А рядом с этой скамейкой… две пары обычных резиновых сапог.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что басист культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers 57-летний Майкл Бэлзари женился на дизайнере ювелирных украшений 39-летней Мелоди Эхсани.
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