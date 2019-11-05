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Жена 70-летнего Ричарда Гира снова беременна (фото)

13:56 5 ноября 2019 465
Ричард Гир и Алехандра Сильва
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Знаменитый американский актер Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва ждут ребенка. Малыш должен появиться на свет весной. Об этом сообщает испанский журнал Hola! Изданию можно верить. С недавних пор журнал лучше всех осведомлен о личной жизни Ричарда и Алехандры. Именно Hola! первым сообщил о предыдущей беременности Сильвы, а также опубликовал ее с Гиром свадебные фото. Алехандра родила сына Александра 11 февраля 2019 года.

Напомним, Ричарду в августе исполнилось 70 лет. Алехандре 36 лет. Она — дочь бывшего вице-президента королевского футбольного клуба «Реал». Гир и Сильва познакомились в 2014 году в Италии. Актер остановился в небольшом отеле, которым управляла Алехандра. Гостиницу купил ее тогдашний муж Говинд Фридланд. У нее есть от него пятилетний сын.

Ричард Гир и Алехандра Сильва

У Гира тоже есть сын — 19-летний Гомес Джеймс. Его родила вторая жена Ричарда, актриса Кэри Лоуэлл. Гир прожил с ней в браке 14 лет. Супруги развелись в октябре 2016 года. А первой женой актера была супермодель Синди Кроуфорд. Этот брак продержался четыре года.

Ричард Гир со своим старшим сыном (слева) и племянником. Снимок сделан в 2014 году

Пик популярности Гира пришелся на конец 80-х — начало 90-х. Его называли секс-символом Голливуда. Известность актеры принесли фильмы «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен», «На последнем дыхании», «Никакой пощады». А затем в прокат вышла знаменитая «Красотка», которая превратила Ричарда в кумира миллионов зрителей во всем мире. Гир продолжает сниматься, но не так часто, как раньше. Он посвятил себя общественной деятельности. Активно защищает китайских буддистов. Выступает в поддержку прав мигрантов в Европе.

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