Мир

Ноябрь начался для Фонда принца Чарльза с громкого скандала. Репутация благотворительной организации, основанной наследником британского престола, пострадала из-за истории с картинами, которые были выставлены в штаб-квартире фонда. Это красивый особняк в шотландском графстве Эршир, известный как Дамфрис-хаус. Речь идет о 17 полотнах, предоставленных фонду бизнесменом Джеймсом Стантом. Среди них особо выделялись картины Моне, Пикассо, Дали, общая стоимость которых превышала 100 миллионов фунтов (130 миллионов долларов).

Особняк Дамфрис-хаус

Стант подписал договор с руководителем фонда Майклом Фосеттом. Чарльз не раз называл этого джентльмена своим лучшим незаменимым помощником. Принц всецело доверяет Фосетту. А со Стантом старшего сына королевы Елизаветы II связывают приятельские отношения. Кстати, именно это обстоятельство не раз прежде вызывало, мягко говоря, недоумение Ее Величества, поскольку 37-летний бизнесмен любит покутить. Кроме того, за ним закрепилась репутация плейбоя. Не помог даже брак с красавицей Петрой Экклстоун, которая родила Джеймсу троих детей.

Джеймс Стант и его бывшая жена Петра Экклстоун

Договор предусматривал бесплатную передачу 17 картин фонду на 10 лет. Полотна должны были висеть на стенах Дамфрис-хаус. Фонд принца Чарльза отвечал за их сохранность. Никакой материальной выгоды Станту это не приносило, однако британские СМИ полагают, что Джеймс, чьи финансовые дела после развода с Петрой идут все хуже и хуже, мог использовать соглашение для получения банковских кредитов. Согласитесь, трудно отказать клиенту, который заявляет, что принадлежащие ему картины выставлены в Дамфрис-хаус!

Дамфрис-хаус внутри

Все шло прекрасно до тех пор, как вдруг скандально известный американец Тони Тетро сделал сенсационное заявление. Он утверждает, что все эти картины написаны им лично!

Тони Тетро утверждает, что это он написал картины по заказу Станта

Тетро отсидел в свое время за решеткой за создание фальшивых полотен. Он превосходно копирует знаменитых художников. При этом никогда не пишет копии всем известных шедевров. Тони делает либо копии менее знаменитых картин, либо вовсе пишет свои в манере старых мастеров. В свое время Тетро отсидел полгода за решеткой за подделку произведений живописи. После этого он честно предупреждает покупателей, что они приобретают написанные им картины. «Вы может произвести впечатление на своих знакомых, украсить этими полотнами свои дома и офисы, но даже не пытайтесь продавать их на аукционах. Ни одни экспертиза не подтвердит, что это Веласкес, Дали, Шагал, Моне», — говорит Тетро.

Если это настоящий Моне, то стоимость картины составляет не менее 55 млн долларов

А это Пикассо, если верить Станту, или подделка от Тетро

Он утверждает, что некоторое время назад встречался с Джеймсом Стантом, и тот заказал ему 17 картин. Тетро заказ выполнил.

Стант сначала отреагировал на скандал гневно и решительно. «Все мои картины — подлинники!» — заявил бизнесмен. Однако 3 ноября Джеймс неожиданно принес публичные извинения принцу Чарльзу. Он заявил, что ни за что на свете не стал бы обманывать или подводить наследника трона, которого счастлив называть своим другом. Далее последовал довольно странный пассаж: «Предположим, что эти картины — подделка. В чем состав преступления? В том, что они были бесплатно переданы организации, которая выставила их на всеобщее обозрение?»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о картине итальянского художника Чимабуэ, которая была продана с молотка за 24 миллиона евро. Шедевр раннего средневековья много лет висел прямо над кухонной плитой в доме пожилой француженки.

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