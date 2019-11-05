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- 17:09 Эксперт назвал решение для энергообеспечения Луганщины: спеццена на газ или разблокирование поставок угля на ТЭС
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Эксперт назвал решение для энергообеспечения Луганщины: спеццена на газ или разблокирование поставок угля на ТЭС
Поскольку в Луганской области практически один источник энергообеспечения — Луганская ТЭС — то вопросы бесперебойного энергоснабжения области связаны с ее работой, а это вряд ли возможно при той ситуации, в которой работает эта станция (без решения правительства о спеццене на газ). Такое мнение высказал экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.
«Решение по газу (спеццена для Луганской ТЭС) правительством не принято. И если ничего не изменится, не будет специальной цены на газ, то в таком режиме станция не сможет работать», — отметил Иван Плачков.
По словам эксперта, сейчас для регулярного обеспечения региона электроэнергией и теплом необходимо принять решение о специальной цене на газ для Луганской ТЭС. Или же принять меры для возобновления поставок угля на станцию, которые были прекращены в июне 2019 года.
«Луганский регион работает в ненадежном режиме, он завязан на одной только Луганской ТЭС. Конечно, нужно разблокировать поставки угля, а кроме того, форсировать строительство новой линии электропередач. Сейчас уже включили Северодонецкую ТЕЦ, но там всего 15 КВт. Переток из основной энергосистемы идет в размере 30 КВт, это очень мало. А строительство новой линии „Укрэнерго“ будет только в середине 2020 года. Так что Луганская ТЭС остается единственным источником света для области», — отметил Иван Плачков.
Эксперт подчеркнул, что в отопительный сезон станция будет потреблять больше газа, потому что установлено много бойлеров и котлов, то есть, идет рост энергопотребления. «Весь регион зависит от Луганской ТЭС. И станция в таком режиме не проработает весь отопительный сезон», — считает Иван Плачков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что если поставки угля на Луганскую ТЭС не удастся разблокировать, то Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово обсуждать вопрос изменения цены на газ для предприятия.
Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года.
Напомним, 25 июля 2019 года заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко заявил, что запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 29 июля, после чего из-за блокирования поставок со стороны России станцию придется остановить, что грозит отключениями на контролируемой правительством территории области. А пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» обнародовала протокол региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в котором сообщается, что обесточивание шахт в регионе приведет к их затоплению в течение суток.
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