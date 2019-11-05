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Горячий потоп в центре Киева: из ям доставали провалившиеся автомобили (видео)
В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели из-за порыва теплосетей случился «горячий потоп». Из-за «горячих гейзеров» следовавшие по трассе автомобили оказались в ловушке. Как минимум, две машины провалились в образовавшуюся трещину в асфальте.
Как сообщает Информатор, территорию вокруг места аварии оперативно оградили, чтобы избежать новых пострадавших. Водителям застрявших в яме Dacia Logan и Nissan удалось своевременно покинуть транспорт, поэтому последствия ограничились обожженными ногами. А вот для извлечения автомобилей пришлось вызывать специальные службы.
Улица Саксаганского в Киеве перекрыта, движение организовано в объезд, на прилегающих улицах образовались «тянучки».
Напомним, на том же перекрестке около года назад уже случился масштабный потоп. Горячей водой смыло клумбу, затопило ресторан в полуподвальном помещении, поток достиг улицы Большой Васильковской.
Фото Дмитрий Качура/Facebook
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