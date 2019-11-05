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В Одесском СИЗО подросток мучился две недели из-за неоказания помощи врачами изолятора
В Одесском следственном изоляторе № 21 несовершеннолетним заключенным не обеспечивали своевременную квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины. Сотрудники ведомства располагают данными о том, что один из подростков-заключенных свыше двух недель испытывал острую боль, однако врачи его не обследовали. Ранее представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявили в в Южной исправительной колонии № 51 факты жестокого обращения с заключенными.
Кроме того, длительное время не назначалось лечение другому несовершеннолетнему, которого госпитализировали в медчасть следственного изолятора с телесными травмами. Отмечается также, что обязательный ежедневный медосмотр заключенных выполнялся лишь формально.
«Проведенные органами прокуратуры проверки свидетельствуют о наличии нарушений прав несовершеннолетних заключенных. По указаниям прокуратуры эти нарушения устранены, несовершеннолетние получили квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, привлечено к дисциплинарной ответственности должностное лицо филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Одесской области, ответственное своевременное предоставление медпомощи», — сообщили в Генпрокуратуре.
На подобные и другие факты негуманного отношения, ненадлежащие условия содержания малолетних заключенных под стражей неоднократно реагировала и прокуратура Одесской области. В частности, только в текущем году руководителям Одесского и Измаильского следственных изоляторов внесено 11 документов реагирования, отменены 3 незаконных постановления, по которым заключенных подростков незаконно привлекали к дисциплинарной ответственности.
Как уточнили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области, к ответственности привлечены 7 должностных лиц названных СИЗО.
«В августе — сентябре поступила информация о том, что в Одесском СИЗО несовершеннолетние получили телесные повреждения. В ходе проверки сотрудники прокуратуры встретились с несовершеннолетними, содержащимися в изоляторе, проверили условия их пребывания. Установлено, что не обеспечена надлежащая охрана, режим, а также соответствующие санитарно-бытовые условия», — отметили в прокуратуре.
По фактам получения несовершеннолетними телесных повреждений Малиновским отделом полиции Одессы начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
«К ответственности привлечено четверо должностных лица в Измаильском и трое — в Одесском СИЗО», — уточнили в ведомстве.
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Как подчеркивают в Генпрокуратуре, несовершеннолетних задерживают и содержат под стражей в исключительных случаях: если они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, при условии, что применение к ним другой меры пресечения невозможно. Сейчас в учреждениях предварительного заключения содержится 120 таких подростков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преступник, убивший конвоира во время этапирования, добыл оружие в СИЗО.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.