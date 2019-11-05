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Политика

Лучше поздно, чем никогда: объявлен последний депутат-победитель на выборах в Раду

17:38 5 ноября 2019 50
рудик
Инф. «ФАКТОВ»

Центральная избирательная комиссия с опозданием на три месяца, но все же поставила точку в итогах выборов в Верховную Раду в 2019 году. Наконец объявлен победитель в проблемном округе № 198 (город Смела и Черкасский район).

5 ноября ЦИК сообщила, что победителем выборов на округе стал самовыдвиженец Сергей Рудик, набравший 18 921 голос избирателей. Он станет последним — 424-м — народным депутатом в парламенте девятого созыва (ввиду не проведения выборов на оккупированных территориях в ВР входят не 450, а 424 депутата).

49-летний Сергей Рудик из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области решил баллотироваться в Раду как беспартийный самовыдвиженец. Выборы состоялись 21 июля. 12 августа политика зарегистрировали депутатом, но соперница Рудика оспорила итоги выборов в суде. Рудик утверждал, что уже принес присягу и является нардепом, тем не менее удостоверение не получил, а суд отменил протокол с итогами выборов. Судебные разбирательства по Рудику дошли до Большой палаты Верховного Суда и растянулись на два месяца.

Дело Рудика упоминал президент Зеленский, когда объяснял, почему решил распустить весь состав Центральной избирательной комиссии и назначить новую ЦИК.

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