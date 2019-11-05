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Пенсии в Украине будут назначать через мобильное приложение: Зеленский дал поручение Минсоцполитики
В Украине планируют развивать практику, когда документы на назначение пенсии можно подать онлайн и в таком же режиме происходят все консультации по поводу выплат. В сентябре Пенсионный фонд презентовал компьютерное приложение «Е-пенсия». Теперь планируется перенести такие же функции в смартфон и создать специальное пенсионное приложение для мобильных.
Президент Владимир Зеленский поручил руководству Минсоцполитики разработать и внедрить новое мобильное приложение. Срок выполнения задачи — два месяца, оставшиеся до конца текущего года. Ответственной назначена министр социальной политики Юлия Соколовская.
Планируется, что с помощью нового мобильного приложения можно будет:
- проверить размер назначенной пенсии;
- проконсультироваться со специалистом по поводу пенсии;
- подать документы на назначение пенсии без личного посещения государственных органов.
Напомним, Пенсионный фонд уже разработал собственное мобильное приложение, с помощью которого гражданин может следить за своим страховым стажем, отчислениями, контролировать уплату страховых взносов.
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