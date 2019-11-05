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Деньги

Пенсии в Украине будут назначать через мобильное приложение: Зеленский дал поручение Минсоцполитики

20:13 5 ноября 2019 100
телефон
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине планируют развивать практику, когда документы на назначение пенсии можно подать онлайн и в таком же режиме происходят все консультации по поводу выплат. В сентябре Пенсионный фонд презентовал компьютерное приложение «Е-пенсия». Теперь планируется перенести такие же функции в смартфон и создать специальное пенсионное приложение для мобильных.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству Минсоцполитики разработать и внедрить новое мобильное приложение. Срок выполнения задачи — два месяца, оставшиеся до конца текущего года. Ответственной назначена министр социальной политики Юлия Соколовская.

Планируется, что с помощью нового мобильного приложения можно будет:

  • проверить размер назначенной пенсии;
  • проконсультироваться со специалистом по поводу пенсии;
  • подать документы на назначение пенсии без личного посещения государственных органов.

Напомним, Пенсионный фонд уже разработал собственное мобильное приложение, с помощью которого гражданин может следить за своим страховым стажем, отчислениями, контролировать уплату страховых взносов.

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