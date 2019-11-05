- 21:02 В Турции решили обложить туристов новым налогом: на сколько подорожает отдых
- 21:00 «Барселона» — «Славия» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:42 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:38 Убийство 14-летней школьницы под Одессой: адвокат подозреваемого просила о домашнем аресте, но суд отказал даже в залоге
- 20:36 Прорыв трубы и масштабный потоп в центре Киева сняли с высоты: впечатляющее видео
- 20:15 «Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками»
- 20:14 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 20:13 В Запорожье полиция обнаружила замаскированную сеть борделей: фото и видео задержания
- 20:13 Пенсии в Украине будут назначать через мобильное приложение: Зеленский дал поручение Минсоцполитики
- 19:38 Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку
- 19:32 «Доктор Сон» по Стивену Кингу и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:24 По 10 тысяч гривен за кило: Киркоров похвастался гантелями от Луи Виттон
Убийство 14-летней школьницы под Одессой: адвокат подозреваемого просила о домашнем аресте, но суд отказал даже в залоге
Во вторник, 5 ноября, Коминтерновский районный суд Одесской области избрал меру пресечения подозреваемому в зверском убийстве 14-летней школьницы Дарины Дробот.
60 суток в СИЗО без права выйти под залог — таково решение суда в отношении 15-летнего Кирилла О. Адвокат обвиняемого просила ограничиться домашним арестом Но, как пояснила ювенальный прокурор Светлана Ковальчук, в данном случае залог не предусмотрен, в связи с тяжестью инкриминируемого преступления (умышленное убийство и разбой).
Заседание суда проходило в закрытом режиме, по ходатайству адвоката подсудимого. Суд его удовлетворил, выставив за дверь представителей СМИ. При изучении и обсуждении материалов дела в зале заседания присутствовали представитель стороны обвинения, мать обвиняемого, а также психолог. Журналистов «вернули» в зал только на оглашение судебного решения.
Как стало известно, что Дарина и Кирилл встречались около двух лет. Девушка мечтала стать моделью, участвовала в фотосессиях. «Дарина уже давно неформально общалась с Кириллом, — рассказали ее одноклассники. — Они не только учились в одной школе, но и выросли в соседних дворах». Ребята говорят, что он всегда очень хорошо относился к Дарине и никто даже предположить не мог, что парень «устроит страшные разборки». Школьники считают, что эта жуткая трагедия произошла из-за систематического употребления парнем наркотических веществ. Родные убитой школьницы сомневаются в том, что подозреваемый совершил это преступление в одиночку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, 5 ноября в Одессе простились с убитой Дариной Дробот — единственным ребенком в семье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»