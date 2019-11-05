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Происшествия

Убийство 14-летней школьницы под Одессой: адвокат подозреваемого просила о домашнем аресте, но суд отказал даже в залоге

20:38 5 ноября 2019 169
Подозреваемый в наручниках
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 5 ноября, Коминтерновский районный суд Одесской области избрал меру пресечения подозреваемому в зверском убийстве 14-летней школьницы Дарины Дробот.
60 суток в СИЗО без права выйти под залог — таково решение суда в отношении 15-летнего Кирилла О. Адвокат обвиняемого просила ограничиться домашним арестом Но, как пояснила ювенальный прокурор Светлана Ковальчук, в данном случае залог не предусмотрен, в связи с тяжестью инкриминируемого преступления (умышленное убийство и разбой).

Заседание суда проходило в закрытом режиме, по ходатайству адвоката подсудимого. Суд его удовлетворил, выставив за дверь представителей СМИ. При изучении и обсуждении материалов дела в зале заседания присутствовали представитель стороны обвинения, мать обвиняемого, а также психолог. Журналистов «вернули» в зал только на оглашение судебного решения.

Как стало известно, что Дарина и Кирилл встречались около двух лет. Девушка мечтала стать моделью, участвовала в фотосессиях. «Дарина уже давно неформально общалась с Кириллом, — рассказали ее одноклассники. — Они не только учились в одной школе, но и выросли в соседних дворах». Ребята говорят, что он всегда очень хорошо относился к Дарине и никто даже предположить не мог, что парень «устроит страшные разборки». Школьники считают, что эта жуткая трагедия произошла из-за систематического употребления парнем наркотических веществ. Родные убитой школьницы сомневаются в том, что подозреваемый совершил это преступление в одиночку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, 5 ноября в Одессе простились с убитой Дариной Дробот — единственным ребенком в семье.

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