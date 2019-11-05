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Происшествия

Прорыв трубы и масштабный потоп в центре Киева сняли с высоты: впечатляющее видео

20:36 5 ноября 2019 123
потоп
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве сняли с высоты масштабный потоп в центре города, из-за которого пришлось перекрыть транспортный поток на улице Саксаганского и вытаскивать из ям провалившиеся автомобили. Дорога провалилась в двух местах, образовав воронки три на три метра каждая.

Пока коммунальные службы ликвидируют аварию на теплотрассе, а дорожные службы думают, как будут ремонтировать провалы на проезжей части, патрульная полиция обнесла место аварии, ограничила проезд по ул. Саксаганского, а также заблокировала заезд с улицы Бассейной на улицу Эспланадную.

Тем временем в соцсетях центр Киева сравнивают то с Исландией и ее горячими гейзерами, то с приоткрывшимся порталом в преисподнюю.

потоп

Примечателен тот факт, что около года назад — 13 ноября 2018-го, тоже вскоре после начала отопительного сезона — на том же участке теплотрассы случился масштабный порыв, затопивший окрестные улицы.

Как и в этот раз, в 2018 году в горячей ловушке оказался зазевавшийся водитель Dacia Logan. Но тогда поблизости от места аварии оказался экскаватор, который помог легковушке выбраться из провала. Водители говорят, что спустя год провалился именно отремонтированный участок дороги.

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