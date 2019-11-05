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Киевские власти заверили жителей затопленного кипятком центра столицы, что перебоев с водой не будет
В Киеве обещают, что масштабный потоп в центре города на перекрестке улиц Саксаганского и Руставели не оставит жителей района без горячей воды. Порыв случился около 16.40 5 ноября, прорвало трубу горячего водоснабжения диаметром 70 сантиметров. В данный момент «Киевтеплоэнерго» переподключает жителей близлежащих домов к другим магистралям подачи горячей воды.
В «Киевтеплоэнерго» уточнили, что порыв действительно случился почти на том же месте, что и год назад, но прорвало не новую трубу, а изношенный участок трубопровода, который еще не успели заменить.
Спасатели уже извлекли из провалов на Саксаганского два застрявших автомобиля. Водители серьезно не пострадали.
В Киеве перекрыто движение транспорта по улице Саксаганского в районе аварии, а также по развязке на пересечении улиц Бассейной и Эспланадной. Изменены маршруты общественного транспорта и городских маршруток.
Напомним, о масштабах аварии дает представление видео, снятое с высоты. На видео заметны воронки площадью около десяти квадратных метров и автомобили, которые вынуждены спасаться, выезжая на тротуар.
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