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Шоу-бизнес

"Надоел этот бесполезный ср*ч": MARUV жестко отреагировала на скандал с премией MTV

23:59 5 ноября 2019 121
maruv
Инф. «ФАКТОВ»

Эпатажная певица Maruv (Анна Корсун) решила в своем стиле прокомментировать полученную музыкальную премию MTV EMA. Звезда не видит никакого диссонанса в том, что номинировалась от телеканала «MTV Россия».

«Мне надоел этот бесполезный с… ч, — заявила Maruv. — Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации „Лучший артист по версии MTV Russia“… MTV Russia — это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется… Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом».

Назло критикам Maruv решила позиционировать себя как «всемирную артистку»: «Хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек… Во всем мире я представляю только себя и свое творчество».

Напомним, ранее Maruv отличилась хамской выходкой на вечеринке, грубо обратившись к зрителям со сцены.

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