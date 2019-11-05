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"Надоел этот бесполезный ср*ч": MARUV жестко отреагировала на скандал с премией MTV
Эпатажная певица Maruv (Анна Корсун) решила в своем стиле прокомментировать полученную музыкальную премию MTV EMA. Звезда не видит никакого диссонанса в том, что номинировалась от телеканала «MTV Россия».
«Мне надоел этот бесполезный с… ч, — заявила Maruv. — Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации „Лучший артист по версии MTV Russia“… MTV Russia — это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется… Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом».
Назло критикам Maruv решила позиционировать себя как «всемирную артистку»: «Хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек… Во всем мире я представляю только себя и свое творчество».
Напомним, ранее Maruv отличилась хамской выходкой на вечеринке, грубо обратившись к зрителям со сцены.
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