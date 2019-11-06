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Украина

Отопительный сезон в Украине: полностью подключены только три области (карта)

8:45 6 ноября 2019 113
батарея
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на наступившее потепление, отопительный сезон в большинстве областей решили не ставить на паузу. По состоянию на 5 ноября в целом по Украине батареи уже горячие в 88,9% домов. Практически полностью — на 92,8% - подключены к отоплению детсады, школы, больницы, другие социальные объекты.

Первыми полностью подключились к отоплению три западные области — Закарпатская, Ивано-Франковская и Тернопольская. О полном подключении жилых домов отчиталась Черниговщина. Вся социальная сфера отапливается в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

отопление

Напомним, позже всех включили отопление в южных областях, учитывая установившуюся теплую погоду. Сейчас в Херсонской области обогрев начался лишь в восьми процентах жилых домов.

«ФАКТЫ» выяснили, как изменится стоимость «коммуналки» для населения после начала отопительного сезона. Эксперты уверены, что подорожание газа для промышленности потянет за собой рост жилищно-коммунальных тарифов.

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