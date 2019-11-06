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В страшном ДТП на трассе Львов — Луцк погибли три человека: фото с места аварии
Смертельное ДТП произошло на трассе Львов — Луцк на Львовщине вечером во вторник, 5 ноября.
— Между селами Собанивка и Стоянив Радеховского района столкнулись автомобиль Skoda Rapid, которым управлял 32-летний житель Луцка, и Citroen C-Crosser, за рулем которого был 30-летний львовянин. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Skoda, жители Волынской области, от полученных травм погибли на месте. Водитель Citroen с телесными повреждениями госпитализирован в Радеховскую центральную районную больницу, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По информации других источников, виновником аварии стал водитель Skoda, который не справился с управлением, из-за чего и произошло столкновение. Погибшим пассажирам было 34 и 38 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии, которая произошла 5 ноября, в Броварах (Киевская область): на улице Киевской лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
А днем ранее произошло страшное ДТП на автодороге Сумы — Полтава, в районе села Кардашовка Ахтырского района. Врезавшись с электроопору, огромный грузовик перевернулся вверх колесами.
«ФАКТЫ» писали также о смертельном ДТП на Окружной в Киеве, где из-за превышения скорости на мокрой дороге столкнулись «Ауди» и «БМВ».
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