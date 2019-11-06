24.57 / 24.81 27.15 / 27.56
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Курс доллара снова просел: за сколько можно купить и продать валюту

11:24 6 ноября 2019 116
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

Вслед за снижением официального курса доллара от НБУ пошли вниз котировки на межбанке и курс на наличном рынке. Так, официальный курс снизился с 24,80 до 24,72 грн за доллар. На межбанке торговый день начался с котировок 24,69−24,73 UAH/USD.

В обменниках валютные курсы хоть и снизились, но неравномерно. По состоянию на утро 6 ноября доллар продолжают продавать в среднем по 24,82 UAH/USD, а вот принимают американскую валюту по сниженным ставкам — преимущественно по 24,6 грн/доллар.

На «черном» рынке предлагают сдать валюту по более выгодному курсу, чем у коммерческих банков. Есть предложения о выкупе доллара по 24,75 грн, но в основном в заявках фигурирует курс 24,7 грн/доллар.

«ФАКТЫ» опросили валютных экспертов по поводу их ожиданий от курса доллара. Об этом в материале «Доллар опять дешевеет: что будет с курсами валют в ближайшее время».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Похороны Кирилла

"А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение

Алена Шоптенко

«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер