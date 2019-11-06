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Курс доллара снова просел: за сколько можно купить и продать валюту
Вслед за снижением официального курса доллара от НБУ пошли вниз котировки на межбанке и курс на наличном рынке. Так, официальный курс снизился с 24,80 до 24,72 грн за доллар. На межбанке торговый день начался с котировок 24,69−24,73 UAH/USD.
В обменниках валютные курсы хоть и снизились, но неравномерно. По состоянию на утро 6 ноября доллар продолжают продавать в среднем по 24,82 UAH/USD, а вот принимают американскую валюту по сниженным ставкам — преимущественно по 24,6 грн/доллар.
На «черном» рынке предлагают сдать валюту по более выгодному курсу, чем у коммерческих банков. Есть предложения о выкупе доллара по 24,75 грн, но в основном в заявках фигурирует курс 24,7 грн/доллар.
«ФАКТЫ» опросили валютных экспертов по поводу их ожиданий от курса доллара. Об этом в материале «Доллар опять дешевеет: что будет с курсами валют в ближайшее время».
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