Трамп таки давил на Зеленского: всплыли новые доказательства

Мир

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд, одна из важнейших фигур в продолжающемся «Украинагейте», неожиданно существенно изменил свои показания по этому громкому скандалу. В понедельник, 3 ноября, он официально передал Конгрессу США многочисленные поправки к стенограмме своего выступления перед членами трех комитетов Конгресса, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Напомним, поводом для ее начала стал телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Демократы, основываясь на служебных записках сотрудника американских спецслужб, имя которого тщательно засекречено, утверждают, что президент США превысил свои полномочия и нанес ущерб национальной безопасности страны, пытаясь оказать давление на главу суверенного государства, то есть на президента Украины. Эти возмутительные действия Трамп предпринял якобы с целью получения личной политической выгоды.

Во-первых, ему был необходим компромат на своего потенциального соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена. И эти сведения Белый дом рассчитывал получить от украинских властей. Во-вторых, Трамп хотел убедить американских избирателей, что в 2016 году Украина вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах, передав демократам на пике американской предвыборной кампании данные, скомпрометировавшие Пола Манафорта, главу избирательного штаба Трампа.

Телефонный разговор двух президентов явился кульминацией усилий Белого дома в этом направлении. Демократы утверждают, что 25 июля Трамп лично озвучил Зеленскому условия дальнейшей поддержки Украины со стороны США. Президент США использовал недопустимый в отношениях между двумя государствами принцип «услуга за услугу».

Посол Сондленд принимал самое активное участие в подготовке и осуществлении этого плана. Такой вывод можно сделать исходя из показаний других свидетелей, которых уже опросили члены трех комитетов Конгресса США. Дипломат является соавтором текста заявления по Джо Байдену и его сыну Хантеру, а также по украинским хакерам, которые якобы помогли добыть компромат на Манафорта. Это заявление президент Зеленский должен был официально зачитать в Киеве. Без этого он мог забыть о встрече с Трампом. Без этого Трамп не собирался размораживать военную помощь США Украине на сумму в 391 миллион долларов.

Однако в хитроумный план вмешался неравнодушный сотрудник американских спецслужб, который уведомил Конгресс о происходящем. Зеленский не стал делать заявление. Трамп разморозил помощь и встретился с украинским президентом в сентябре. Но это не спасло хозяина Белого дома от начала процедуры импичмента.

Гордон Сондленд был вынужден одним из первых давать показания членам Конгресса. Сделал он это еще 3 октября. Тогда посол последовательно отрицал все обвинения демократов. Он утверждал, что давление на Киев не оказывалось, что принцип «услуга за услугу» никто не применял.

Тогда все слушания по «Украинагейту» проходили в закрытом режиме. Однако недавно Палата представителей Конгресса США приняла важную резолюцию, запустившую процесс импичмента полным ходом. Документ позволил обнародовать расшифровки стенограмм всех опрошенных свидетелей. И вот тут Сондленд забеспокоился. Он, как и другие свидетели, давал показания под присягой. И, если он солгал, это дает основания для привлечения его к ответственности. Дача ложных показаний — серьезное преступление. Сондленд решил, что лучше будет внести поправки.

Отметим только наиболее существенные изменения в показаниях посла США при ЕС. Сондленд признал, что принцип «услуга за услугу» не только использовался Белым домом, но был «основным в переговорах» с представителями новых властей в Украине. Он также подтвердил, что приостановление военной помощи использовалось как одно из средств давления на Киев. Столь существенные расхождения в своих обновленных показаниях с тем, что он говорил месяц назад, Сондленд объясняет собственной забывчивостью. Теперь он «освежил память», «провел ряд бесед с другими свидетелями», что позволило ему восстановить события последних месяцев. Между прочим, «уточнения» занимают 400 страниц печатного текста!

«Я сейчас вспоминаю, что разговаривал лично с господином Ермаком и сказал ему, что США скорее всего не возобновят предоставление помощи, пока Украина не выступит с антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель…» — заявляет теперь Сондленд. При этом посол подчеркивает: «Я всегда считал, что приостановка военной помощи Украине была неправильным решением». Свою озабоченность он якобы высказал вице-президенту США Майку Пенсу во время их встречи сентября в Варшаве.

Сондленд подтверждает, что Трамп в частных беседах крайне негативно отзывался об Украине. Американский президент был уверен, что Киев в 2016 году играл на стороне Хиллари Клинтон и демократов. Трамп, по словам Сондленда, не раз заявлял: «Они пытались помешать мне, хотели свалить меня».

Посол уверен, что президента в этом убедил его личный адвокат Рудольф Джулиани. Именно он, по словам Сондленда, стоит за всей этой историей с компроматом на Байдена. Вся политика Белого дома в отношении Киева формировалась на основании того, что Джулиани говорил Трампу. «Для всех нас было ясно, что ключевой фигурой, которая повлияла на перемены в отношении президента к Украине, был господин Джулиани», — пишет в своих новых показаниях Сондленд.

Он утверждает, что был разочарован, когда президент Трамп лично отдал распоряжение включить Джулиани в процесс переговоров с представителями новых украинских властей. Сондленд теперь расценивает действия личного адвоката президента как противозаконные.

Председатель комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф назвал новые показания Сондленда «самым тяжелым ударом по стратегии защиты», выбранной президентом Трампом. «Расшифровка демонстрирует, как прогрессировали попытки Трампа оказать давление на Украину, чтобы принудить ее служить его личным политическим целям», — написал в Twitter Шифф.

В Белом доме делают вид, что ничего страшного не произошло. Создается впечатление, что помощники Трампа прочитали какую-то другую расшифровку. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула: «Посол Сондленд прямо заявляет, что он „не знал (и до сих пор не знает) когда, почему и по чьему распоряжению помощь была приостановлена“. Он также сказал, что „предполагает“, что для этого была причина, но не может назвать ни один надежный источник для такого предположения».

Остается добавить, что Гордон Сондленд считался до сих пор надежным человеком Трампа. 62-летний республиканец владеет банком Aspen Capital и сетью гостиниц в ряде американских штатов. Это дорогие отели. Компания Сондленда Provenance Hotels специализируется на реконструкции и реставрации исторических зданий, переделывая их под элитные гостиницы. В 2017 году именно фирмы Сондленда перечислили миллион долларов на церемонию инаугурации Трампа. Президент в долгу не остался — в мае 2018 года он назначил Гордона послом при Евросоюзе.

Напомним, после обнародования американскими СМИ стенограммы показаний Конгрессу бывшего посла США в Украине Мари Йованович Трамп заявил, что не был лично знаком с Йованович, да и Зеленский не был ее поклонником.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter