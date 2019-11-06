Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре

Деньги

Всю минувшую неделю курсы доллара и евро снижались. С прошлой среды, 30 октября, американская валюта подешевела на 39 копеек, заметно опустившись ниже психологической отметки в 25 гривен, а европейская валюта снизилась на 40 копеек. Так, 6 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,72 грн за доллар и 27,46 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также упала в цене. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,58 грн, купить — по 24,83 грн, евро — сдать по 27,15 грн, купить — по 27,59 грн.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар по отношению к гривне заметно снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,6%, — подтвердил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 25,11 до 24,72 грн (-1,6%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 24,94−24,97 до 24,68−24,71 (-1%).

Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,81−25,08 до 24,59 — 24,82 грн (-0,9% - 1%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 1,1% до 1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой. Это свидетельствует о нормализации ситуации в секторе наличной валюты.

Украина быстро продвигается в согласовании с МВФ новой программы займов на три года, заявила накануне министр финансов Украины Оксана Маркарова, опровергая слухи о том, что обсуждения новой сделки с МВФ были приостановлены. Эту информацию подтвердил и премьер-министр Алексей Гончарук, заявив: «У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из МВФ. Коллеги из МВФ хотят быть уверены, что Украина как государство будет делать все, чтобы взыскать деньги, которые были потрачены плательщиками налогов на решение ситуации с проблемными банками». Информация о продолжении конструктивных переговоров с МВФ является одним из факторов укрепления гривни.

В ближайшую неделю мы ожидаем продолжения снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю на уровне 24,5 грн, а наличный доллар в банках — по 24,4−24,6 грн", — сказал Иосуб.

Стоит отметить, что финансовые эксперты дают довольно обнадеживающий прогноз как минимум до конца нынешнего месяца.

«Украинская гривня с утра в среду торгуется на отметке 24,71 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду. Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте с прогнозом роста ВВП на 3,7%, инфляцией — 5,5% и дефицитом — 2,09% ВВП.

Гривню продолжает поддерживать размещение 5 ноября Минфином облигаций внутреннего государственного займа, с помощью которого удалось привлечь 3,1 млрд грн, при этом спрос был существенно выше. Более того, ставка размещения долговых бумаг значительно снизилась, что позволяет весьма выгодно рефинансировать долг.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни будет удерживаться в диапазоне 24,7−24,8 грн за доллар. Если же говорить о более далекой перспективе, то в ноябре гривня может сохранить свои позиции вблизи отметки 25 грн за доллар.

Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим уменьшение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким. Пока инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалации военного конфликта на Донбассе и открытия рынка земли. Но эту веру могут пошатнуть политическая нестабильность и раскол в правящей партии.

Впрочем, не стоит забывать, что традиционно последний месяц осени считается периодом девальвации, когда гривня в среднем теряет 3,3%. Это связано с началом отопительного сезона, а также подготовкой импортеров к сезону декабрьских продаж и активного пополнения запасов товаров на складах. Усиливает давление на курс устойчивое негативное сальдо торгового баланса Украины, которое перекрывается исключительно притоком внешних инвестиций, а также замедление роста экономики Европы", — отметил Шевчишин.

Но возникает вопрос: насколько реалистичен прогнозный курс гривни, заложенный в проекте Госбюджета на следующий год?

«Во втором варианте Государственного бюджета курс доллара заложили на уровне 27 грн, то есть более чем на гривню меньше, чем в первом, — сообщила в комментарии „Украинскому радио“ специалист в области макроэкономики, государственных финансов и управления государственным долгом экспертно-аналитического центра „Оптима“ Татьяна Богдан. — Думаю, что этот показатель может быть реалистичным, но надо понимать, что валютный курс является индикатором состояния платежного баланса страны, нашей конкурентоспособности, и в случае, когда страна является инвестиционно привлекательной и есть приток иностранного капитала, динамично растет экспорт товаров, мы можем ожидать, что такое значение курса будут соблюдено. С другой стороны, если в 2020 году начнутся какие-то пертурбации на мировых финансовых рынках и произойдет отток иностранного капитала с рынков, которые формируются, бесспорно, Украина пострадает и темпы девальвации гривни могут превзойти запланированные».

Стоит напомнить, что к 1 ноября 2019 года все отечественные банки завершили переход на международный стандарт номера счета IBAN. Однако пока еще можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до введения этого стандарта. Окончательный переход всех расчетов клиентов на IBAN состоится 13 января 2020 года. В НБУ подчеркнули, что с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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