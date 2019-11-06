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Происшествия

В Полтавской области мужчина заставил 15-летнюю девочку сниматься в порно

13:53 6 ноября 2019 127
взяли порнофотографа
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В одном из сел Полтавского района 33-летний ранее не судимый и с виду благопристойный мужчина организовал в своем доме порностудию и принуждал к «сотрудничеству» несовершеннолетнюю односельчанку. На протяжении полугода он распространял снимки в интернете. За это преступление он отправится в тюрьму как минимум на пять лет. Ранее жительница Винницкой области, снимавшая порно с участием маленького сына, признала вину, заключила сделку с прокурорами и отделалась условным наказанием.

— Фотографии 15-летней односельчанки мужчина отправлял своим друзьям через интернет, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Так продолжалось в течение полугода, пока разговоры об этом не дошли до родственников девушки. Они обратились с заявлением в полицию.

В ходе проверки был установлен не только факт изготовления порнопродукции с участием несовершеннолетней, но и то, что фотограф заставлял ее сниматься в оголенном виде и непристойных позах путем шантажа.

Задержанный полностью осознавал свои действия. Свою вину признал, раскаивается и дает правдивые свидетельства. Материалы уголовного дела в отношении предприимчивого фотографа переданы в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в Виннице задержали 32-летнего мужчину, который истязал двух приемных детей — трехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика — и снимал порно с их участием.

А в Киевской области задержали мужчину, который снимал порно с собственными детьми, начиная с момента их рождения.

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