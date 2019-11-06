Кровавое преступление наркокартеля в Мексике: шестеро детей погибли, еще шесть — ранены (фото)

Мир

В понедельник, 3 ноября, в Мексике было совершено кровавое преступление, которое может иметь серьезные последствия для всей страны. В штате Сонора члены одного из наркокартелей расстреляли три автомобиля с женщинами и детьми. Погибли девять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Некоторые из жертв сгорели заживо в машине. Еще шестеро подростков ранены. Пропала без вести девочка. На фото в заголовке — Мария Ронита Миллер, погибшая вместе с шестью детьми. Ранее в США молодой человек открыл огонь по посетителям торгового центра Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 20 человек.

Все погибшие и раненые — члены семьи ле Барон, которая принадлежит к мормонской общине. Женщины с детьми ехали в соседний штат Чиуауа в гости к родственникам и по дроге попали в засаду.

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо сообщил, что преступники, скорее всего, охотились совсем не на семью ле Барон. Вероятно, засада была устроена на конкурентов. Члены наркокартеля увидели три внедорожника и открыли огонь.

Массовое убийство на дороге может вызвать громкий международный скандал. Дело в том, что у большинства членов семьи ле Барон американское гражданство. Вашингтону гибель американских граждан от рук наркомафии вряд ли понравится, тем более что Белый дом резко критикует президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за его слишком мягкую политику в отношении преступных картелей.

В октябре президент Мексики заявил, что стремится избегать конфронтации. Произошло это после того, как полиция штата Синалоа отпустила сына наркобарона Эль Чапо. 28-летний Овидио Гусман был арестован в городе Кульякан. После этого члены наркокартеля напали на тюрьму. Полицейским не помогла даже бронетехника. Овидио отпустили, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Ранее была найдена мертвой сподвижница Эль-Чапо, которую называли «самой сексуальной бандиткой» Мексики.

Фото сайта dailymail.co.uk

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter